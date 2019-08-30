Le Monde: Трамп объявил о создании Космического командования США

Президент Дональд Трамп официально сообщил о создании Космического командования, которое займётся обеспечением превосходства Соединённых Штатов на новой арене военных действий, пишет Le Monde. Как рассказывает газета, Вашингтон планирует сотрудничать с другими западными странами для противостояния российской и китайской угрозе.

В четверг, 29 августа, Дональд Трамп объявил о создании Космического командования, которое будет обеспечивать доминирование США в этой новой области военных действий, сообщает Le Monde. Во время торжественной церемонии президент заявил, что это «исторический момент», когда космос признали «центром национальной безопасности и защиты Америки». По его словам, новое командование, названное Spacecom, будет защищать американские интересы в космосе, потому что «лучший способ предотвратить конфликты — это подготовиться к победе» и защитить от врагов спутники, которые важны для военных операций и жизни простых людей.

Как отмечает издание, Космическое командование станет 11-м военным командованием Пентагона по аналогии с Центральным командованием, которое занимается военными операциями Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. Кроме того, Трамп подтвердил, что в скором времени в стране появятся «космические силы», став шестым родом войск наряду с сухопутными войсками, военно-морским флотом, военно-воздушными силами, командным составом ВМС и береговой охраной. Новые войска сформируют в составе авиации, которая с 1950-х годов отвечает за военные операции в космосе.

Космическое командование ставит перед собой задачу обеспечить на новой арене военных действий превосходство США, которому угрожает развитие технологических возможностей Китая и России, рассказывает французская газета. Как заверил на пресс-конференции генерал Джон Реймонд, глава созданного командования, пока в космосе Америка остаётся «лучшей в мире», однако разрыв с другими странами сокращается, и нужно «продвигаться вперёд», чтобы не потерять лидерство.

Если так исторически сложилось, что Соединённым Штатам не были нужны союзники в космосе, то теперь они необходимы, считает Реймонд. Вашингтон продолжит работать со своими традиционными партнёрами: группой Five Eyes, которая объединяет спецслужбы США, Новой Зеландии, Великобритании, Канады и Австралии. Также Белый дом планирует сотрудничать с Германией, Японией и Францией, которая уже объявила о скором создании своего космического командования.

«Космос больше не будет нашей ахиллесовой пятой», — цитирует Le Monde Стива Китея, заместителя министра обороны по вопросам космоса. В ответ на вопрос о поисках внеземной жизни он подчеркнул, что командование «сосредоточится на жизни на Земле».

В заключение французская газета пишет, что, хотя в марте 2018 года Трамп приписал себе идею создания Космического командования, палата представителей за год до этого приняла закон, предусматривающий такое нововведение. Джеймс Мэттис, занимающий тогда пост министра обороны, публично возражал против нового рода войск, считая его затратным и бесполезным. Сейчас против будущих космических сил может выступить конгресс, который должен одобрить финансирование нового рода войск — $8 млрд, по предположению Белого дома.