Forbes назвал величайший вызов эры Трампа — защита от российского и китайского «гиперзвука»

На данный момент США не располагают защитой от гиперзвукового оружия, которое активно испытывают Россия и Китай, пишет Forbes. Более того, как отмечает журнал, нейтрализовать эту угрозу крайне непросто из-за её многоплановости, поэтому даже несмотря на то, что Пентагон выделяет на эти цели огромные средства, реальная гиперзвуковая оборона у Вашингтона появится не раньше середины 2020-х годов.

В вечном соревновании между нападением и обороной в целях обеспечить военное господство постепенно побеждает нападение. В последнее время Россия испытывает гиперзвуковую крылатую ракету со скоростью более 9,5 тыс. км/ч, которая может нести как обычные, так и ядерные боеголовки. На данный момент у США защиты против подобного оружия нет, пишет Forbes.

Американская разведка полагает, что эта ракета, которая называется «Циркон», поступит на вооружение российского флота в ближайшем будущем. Вместе с тем Москва испытывает второе гиперзвуковое оружие — ракеты с планирующим боевым блоком, который способен развивать скорость до 1,6 км/с и может нести ядерную боеголовку на огромное расстояние. Китай занимается похожими разработками.

Таким образом технология, которую до недавнего времени в Пентагоне рассматривали в основном как инструмент для значительного повышения огневой мощи, постепенно превращается в крупнейшую военную угрозу эры Трампа. Ни для кого не секрет, почему гиперзвуковое оружие вызывает такую тревогу. Помимо того, что оно может похвастаться колоссальной скоростью, это оружие действует на высоте, которую практически не контролируют существующие датчики раннего обнаружения.

Более того, в отличие от баллистических ракет с параболической траекторией гиперзвуковое оружие способно маневрировать, что не даёт предсказать направление его движения. Как будто бы этого было недостаточно, ракету, которая перемещается со скоростью более полутора километров в секунду, окружает облако горячей плазмы, которое поглощает радиоволны, маскируя это средство от радаров.

В данном случае сработают только инфракрасные датчики, однако нынешняя американская архитектура обороны не приспособлена для обнаружения подобных угроз на всём их пути следования.

При этом не существует также и подходящих средств перехвата. Компания Lockheed Martin — лидер в области ПРО — уверена, что существующие системы для перехвата баллистических ракет могут быть модернизированы для борьбы с гиперзвуковыми средствами, однако денег на это никто не выделял, а проекты группировок датчиков, необходимых для отслеживания подобных угроз, так и не покинули экраны проекторов. В свете этих обстоятельств главный инженер Пентагона Майкл Гриффин полагает, что у США не будет «противогиперзвуковой» обороны до середины 20-х годов.

Именно этот фактор объясняет беспокойство Пентагона насчёт гиперзвуковой атаки. При этом Агентство противоракетной обороны Министерства обороны США отмечает, что разработка средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами — это крупнейшая приоритетная задача ведомства в 2020 году, которая не получает достаточного финансирования.

Иными словами, год назад Агентство заложило в бюджет на эти цели небольшое финансирование, однако затем осознало, что на это с учётом срочности вопроса стоит выделить куда больше денег. Изначально ведомство запросило $157 млн — в реалиях Пентагона такую сумму можно вообще списать на погрешность в расчётах, — однако теперь Агентство противоракетной обороны хочет получить ещё $719 млн, которые пойдут на проекты по модернизации существующей системы обороны и разработку более футуристических концепций.

Самая большая необходимость возникла в слое космических датчиков на низкой орбите, способных отслеживать гиперзвуковые угрозы от их зарождения до исчезновения. Ещё поколение назад военные стратеги поняли, что если они хотят построить эффективную оборону против баллистических ракет, им будет нужна такая группировка. Однако политики решили не создавать оборону против российского и китайского ядерных арсеналов, так как архитектура договоров о контроле над вооружениями обещала более надёжные результаты, а траекторию баллистических ракет было относительно легко предсказать и без отслеживания «на полпути». Именно поэтому спутниковая группировка на низкой орбите так и не стала реальностью.

Однако теперь необходимость в ней стала очевидна. Дело даже не в том, что Россия и Китай вкладывают средства в новое поколение вооружений, призванное нивелировать значение современных американских стратегических систем, а в том, что гиперзвуковое оружие обладает слишком большой манёвренностью, чтобы предсказать, куда оно летит. В условиях цейтнота и необходимости борьбы с ракетами, которые приближаются с колоссальной скоростью, командующим нужно знать всё о том, как и куда наносятся удары. В противном случае оборона будет, по сути, бесполезна.

В отличие от традиционных спутников оповещения, которые расположены на геостационарной и полярной орбитах, для группировки спутников на низкой орбите потребуется куда больше космических аппаратов. Их число должно быть, по крайней мере, не меньше десятка, и потенциально даже больше в зависимости от того, откуда, по мнению стратегов, может прийти гиперзвуковой удар. Если Китай развернёт гиперзвуковые противокорабельные средства вдоль своего побережья для борьбы с американским флотом, то для прикрытия только одного этого региона нужен будет целый сонм спутников.

И это только начало, отмечает Forbes. ВМС США и прочим родам войск потребуется новое поколение ракет-перехватчиков. Помимо этого им будет нужна надёжная система управления боем, которая должна быть полностью автоматизирована, так как отвечать на новые угрозы придётся в кратчайшие сроки. При этом Пентагону не помешает и гибкая, устойчивая система связи для интеграции различных элементов обороны в одну сеть. Но даже если США смогут оперативно выполнить все эти условия, гиперзвуковое оружие будет оставаться серьёзной угрозой для американского военного господства как в западной части Тихого океана, так и в других регионах.

Работа в этом направлении уже ведётся, хотя большая её часть держится в секрете. Генеральный директор Raytheon Том Кеннеди на прошлой неделе отметил, что все четыре подразделения его компании занимаются различными аспектами разработки гиперзвуковых средств. По его словам, рынок оборонных систем, направленных против гиперзвуковых ракет, судя по всему, будет больше, чем рынок гиперзвуковых наступательных вооружений, так как в первом случае потребуется внести новшества на всех этапах оборонительной архитектуры — от первоначального обнаружения до перехвата. Подобная задача настолько серьёзна, что для её выполнения потребуются многочисленные проекты, которые могут длиться десятилетиями, — в то время как спектр угроз будет постоянно эволюционировать, подводит итог Forbes.