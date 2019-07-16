SCMP: «новая стратегическая реальность» — Китай озадачил США противокорабельными ракетами

Своими испытаниями новых противокорабельных баллистических ракет близ спорных островов в Южно-Китайском море Пекин показал Вашингтону, что его кораблям лучше держаться подальше, пишет обозреватель South China Morning Post Анкит Панда. И хотя США всё ещё могут найти, чем ответить, обновлённый потенциал Китая — «новая стратегическая реальность», с которой придётся считаться.

В конце июня, вскоре после окончания саммита G20, во время которого состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, силы НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели ракетные испытания в Южно-Китайском море. По мнению обозревателя South China Morning Post Анкита Панды, эти испытания могут повлечь за собой весьма серьёзные последствия для всего региона.

Тесты Пекин проводил не где-нибудь, а неподалёку от островов Спратли, на которые претендуют сразу несколько государств, включая Филиппины и Тайвань, и где Китай создаёт искусственные насыпи и укрепления. И испытывал КНР не что-нибудь, а противокорабельные баллистические ракеты, которые представляют потенциальную угрозу американским кораблям в регионе.

При этом, как подчёркивает автор, США давно знают, что Поднебесная работает над ракетами такого типа, но это первые испытания, которые войска НОАК провели на открытой воде. Впрочем, какие именно были ракеты — неизвестно. Можно лишь предположить, что речь идёт об «убийце авианосцев», ракете средней дальности DF-21D или более дальнобойной, но тоже ранжируемой как ракета средней дальности DF-26. Последняя может ударить на расстояние до 4 тыс. км, что обеспечивает возможность нападения на крупнейшую базу США в Тихом океане на острове Гуам.

Как объясняет Панда, противокорабельные баллистические ракеты отличаются от обычных баллистических ракет большей манёвренностью по мере приближения к цели, поскольку цель эта, корабль, обычно хоть и медленно, но движется. Хотя непонятно, на каких целях тренировались китайские ракетные войска, посыл испытаний предельно ясен: как давно опасались американцы, Китай не преминет воспользоваться своими новыми вооружениями, чтобы разобраться с кораблями ВМС США.

Конечно, Пекин и Вашингтон по-прежнему хотят всеми способами избежать военного противостояния, но, по словам журналиста, от внезапного обострения никто не застрахован. При этом американские стратеги уже давно высказывали опасения относительно ведения морских операций на расстоянии, если США когда-нибудь потребуется оказать помощь Тайваню или Филиппинам, скажем, близ островов Спратли. С появлением у Китая противокорабельных ракет Америка может лишиться своего давнего преимущества — возможности использовать свои экспедиционные силы. Очень простая тактика сдерживания со стороны Пекина, которая заставит американские ВМС держаться подальше. Что примечательно, Вашингтон на китайские испытания отреагировал относительно сдержанной критикой.

Ранее США уже критиковали Китай за милитаризацию искусственных островов в районе Спратли и в 2018 году в знак протеста даже исключили ВМС Пекина из крупнейших международных морских учений RIMPAC. И хотя, как обращает внимание Панда, последние испытания Поднебесной не проводились непосредственно на искусственных островах, они внесли свой вклад в милитаризацию Южно-Китайского моря. Несмотря на то что китайцы поступили по протоколу и предупредили о своих тестах авиацию, США могли бы настоять, что таких испытаний следует избегать из-за слишком активных гражданской авиации и судоходства в регионе.

Китайские ракеты нельзя назвать непреодолимой преградой для США, Вашингтон уже предпринимает меры по созданию новых баз в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на случай потери Гуама. Кроме того, в Америке уже ведутся оживлённые обсуждения на тему приближающегося истечения ДРСМД и открывающихся возможностей дать достойный ответ Китаю с его ракетами средней дальности.

Свобода судоходства в АТР, в том числе и в Южно-Китайском море, остаётся одной из приоритетных задач Америки, и вряд ли китайская демонстрация силы изменит ключевые направления политики Вашингтона. Однако противоракетные баллистические ракеты Пекина — «новая стратегическая реальность», с которой придётся считаться, приходит к выводу автор статьи.