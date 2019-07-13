NYTimes: Китай пообещал наказать США санкциями за поставки вооружений Тайваню

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Independent: в США организуют массовую облаву на незаконных мигрантов Independent
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Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана. Об этом сообщает CBS со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
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Макрон объявил о создании космического командования
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании военно-космического командования. Соответствующее заявление было сделано французским лидером во время выступления в здании Минобороны Франции.
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Сборная России по футболу проиграла Италии в матче за бронзу Универсиады-2019
Мужская сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Италии в матче за третье место на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
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Российские регбисты победили команду Украины в матче отбора на ОИ-2020
Мужская команда России по регби-7 одержала победу над национальной командой Украины в матче группового этапа отборочного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года.
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Гол Жиго в компенсированное время принёс «Спартаку» победу над «Сочи» в матче РПЛ
Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
Националисты устроили у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine).
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Волейболисты сборной России выиграли бронзу Универсиады в Неаполе
Мужская сборная России по волейболу заняла третье место на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
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Российские ватерполистки завоевали бронзу на Универсиаде-2019
Женская сборная России по водному поло заняла третье место на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
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Зеленский посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, он совершил визит на пункт въезда-выезда «Чонгар» в Херсонской области.
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Гимнастка Селезнёва победила на Универсиаде в упражнениях с лентами
Россиянка Екатерина Селезнёва заняла первое место в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнениях с лентами на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
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Российские гимнастки завоевали золото Универсиады в упражнении с обручами и булавами
Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
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На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ
На Украине началась транспортировка американской нефти по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг», об этом сообщили в «Укртранснафте».
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Анюков о переходе в «Крылья Советов»: карьеру игрока я не заканчивал
Российский защитник Александр Анюков прокомментировал свой переход в самарский футбольный клуб «Крылья Советов».
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Площадь пожара в цехе под Краснодаром возросла до 1,2 тысячи «квадратов»
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодарском крае увеличилась до 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Хусаинов заявил, что в ворота «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи» не поставили чистый пенальти
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение об эпизоде с неназначенным пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».
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Ярд: рад, что реализую свою мечту в России
Британский боксёр Энтони Ярд, который 24 августа проведёт поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым, доволен тем, что бой пройдёт в России.
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Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала «Наш». Глава украинского правительства объяснил это наличием транзитных обязательств перед Евросоюзом.
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Сборная России занимает второе место по итогам первого дня ЧМ по водным видам спорта
В южнокорейском городе Кванджу завершился первый соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта.
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Капитан «Аякса» де Лигт не поехал на сбор с командой из-за возможного трансфера
Футболист амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт не поехал на предсезонный сбор с командой и ждёт перехода в другой клуб.
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Бельгиец де Гендт выиграл восьмой этап «Тур де Франс»
Бельгийский велогонщик Томас де Гендт из команды Lotto Soudal стал победителем восьмого этапа второго Гранд-тура сезона — «Тур де Франс».
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«Билайн» заявил о полном восстановлении услуг связи в Подмосковье
Сотовый оператор «Билайн» полностью восстановил работу своих служб в Московской области после сбоев. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
Пожарные тушат возгорание в нежилом помещении в Краснодарском крае на площади 400 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Халеп поблагодарила Серену Уильямс за вдохновение
Победительница Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп тепло отозвалась о своей сопернице по финальному матчу американке Серене Уильямс.
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Квят остался недоволен поведением болида в квалификации Гран-при Великобритании
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации десятого этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании.
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Кононов считает, что матч с «Сочи» покажет уровень предсезонной подготовки «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
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Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
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Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера
Великобритания готова отпустить задержанный иранский танкер, если Иран даст гарантии, что не отправится в Сирию. Об этом заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант.
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«Челси» добыл первую победу под руководством Лэмпарда
Лондонский «Челси» с новым главным тренером Фрэнком Лэмпардом обыграл «Сент-Патрикс Атлетик».
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В РАН рассказали о задачах телескопа «Спектр-РГ»
Российский космический телескоп «Спектр-РГ» будет работать над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
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Икарди покинул расположение «Интера»
Аргентинский форвард миланского «Интера» Мауро Икарди покинул тренировочный сбор команды.
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Жителей Луизианы предупредили об опасности урагана «Барри»
Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредил, что тропический шторм «Барри» стал ураганом и может достичь Луизианы.
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Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Уфу»
В дебютном матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Урала» одержали победу над «Уфой».
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Цыдыпов завоевал серебро Универсиады-2019 в стрельбе из лука
Российский стрелок Эрдэм Цыдыпов выиграл серебряную медаль на турнире стрелков из классического лука в рамках ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе.
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Врио губернатора Севастополя отправил правительство в отставку
Правительство Севастополя отправлено в отставку после сложения полномочий губернатором Дмитрием Овсянниковым. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.
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Серена Уильямс сравнила свою игру в финале Уимблдона с испуганным зверем
Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала разгромное поражение от Симоны Халеп в финале Уимблдона.
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Умер поэт Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его ученик Вадим Лурье на своей странице в Facebook.
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Джонсон поддержал публикацию СМИ утечек
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон выступил в защиту СМИ, которые публикуют дипломатические телеграммы в случае их утечки, комментируя появление в прессе писем британского посла в США Кима Дэррока.
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Обсерватория «Спектр-РГ» выведена на орбиту
Космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, выведена на орбиту. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
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Шомуродов о Карпине: во время тренировки он не стесняется в выражениях
Узбекский футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов поделился мнением о главном тренере команды из Ростова-на-Дону Валерии Карпине.
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Экс-футболисту Булыкину отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин получил предварительный отказ на регистрацию в качестве кандидата в Мосгордуму.
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В Афганистане ликвидировали устроивших нападение на гостиницу боевиков
Силы безопасности Афганистана ликвидировали боевиков, напавших на отель в городе Калайи-Нау.
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал намерение украинского президента Владимира Зеленского проехать на КамАЗе по мосту через Днепр, который планируется открыть 14 сентября.
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Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
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Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, победив в соревновании с пятью мячами.
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Халеп обыграла Серену Уильямс и стала победительницей Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп сумела обыграть американку Серену Уильямс в финальном матче Уимблдона.
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Главы МИД Британии и Канады объявили о создании коалиции по свободе СМИ
Глава МИД Великобритании Джереми Хант и министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ. Об этом говорится в сообщении британского МИД.
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Полиция Гонконга призвала протестующих прекратить нарушения
Полиция Гонконга обратилась к участникам протестов с призывом прекратить нарушения закона. Ведомство предупредило, что правоохранительные органы предпримут необходимые меры в случае насилия со стороны протестующих.
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«Наполи» приобрёл футболиста Маноласа из «Ромы»
Неаполитанский клуб усилился защитником сборной Греции Костасом Маноласом, приобретя его у одного из конкурентов по Серии А — «Ромы».
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В Совфеде оценили перенос выходных дней в 2020 году
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT утверждение правительством России графика выходных дней в 2020 году.
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«Рубин» подтвердил переход Старфельта
Казанский «Рубин» объявил о подписании контракта со шведским футболистом Карлом Старфельтом.