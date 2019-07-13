NYTimes: Китай пообещал наказать США санкциями за поставки вооружений Тайваню

Китай пообещал ввести санкции против американских компаний, которые собираются продать Тайваню вооружений на сумму более $2 млрд, пишет The New York Times.

Этот шаг, как отмечает издание, может спровоцировать ещё большую напряжённость в отношениях между двумя крупными державами в то самое время, когда правительства обеих стран вводят друг против друга пошлины.

Пекин грозил применить против Вашингтона схожие меры после прошлой продажи вооружений Тайваню — острову, который неподконтролен китайским властям, однако КНР считает его своей территорией. Однако тогда обещанные санкции так и не были претворены в жизнь, отмечает издание.

«Продажа вооружений Соединёнными Штатами является серьёзным нарушением международного права и норм, регулирующих международные отношения», — прокомментировал ситуацию официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Дальнейшие ответные шаги Китая или же отсутствие таковых станет сигналом о готовности Пекина нанести болезненный удар по американских компаниям на фоне длящейся уже второй год торговой войны с Вашингтоном, отмечает издание.

США поставляют вооружения Тайваню, согласно требованиям американского закона, принятого ещё в 1979 году в целях обеспечения безопасности острова. Причём документ был одобрен на фоне потепления отношений между Вашингтоном и Пекином. КНР уже давно рассматривает подобные поставки как оскорбительные нападки на свой суверенитет.

Как подчёркивает The New York Times, любые санкции со стороны Пекина никак не скажутся на оружейном бизнесе оборонных подрядчиков США, поскольку после «бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году» американским компаниям было запрещено продавать вооружения материковому Китаю.

Однако ограничительные меры могут коснуться невоенной продукции этих же предприятий. Например, компания General Dynamics изготавливает не только боевые машины и подводные лодки, но и частные самолёты Gulfstream, которые пользуются огромной популярностью у китайских богачей.