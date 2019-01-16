CNN: Китай активно модернизирует армию, чтобы вернуть контроль над Тайванем

В последние годы Китай провёл серию многообещающих военных реформ и получил новые технологии, чтобы лучше подготовиться к региональным конфликтам, утверждают специалисты Разведывательного управления Минобороны США. По их мнению, Пекин обновляет свои Вооружённые силы, чтобы добиться воссоединения с Тайванем и не допустить внешнего вмешательства при реализации подобного плана, сообщает CNN.

В последние несколько лет Китай провёл серию многообещающих военных реформ и получил новые технологии, чтобы лучше подготовиться к региональным конфликтам, в том числе за контроль над Тайванем. Такое мнение высказывается в новом докладе Разведывательного управления Минобороны США (US DIA), передаёт CNN.

«Давнее стремление Пекина завершить воссоединение Тайваня с материковой частью и сдержать любые попытки острова объявить о своей независимости служит основным стимулом китайской военной модернизации», — утверждают составители документа.

По словам американских специалистов, Китай ожидает, что при реализации «тайванского сценария» могут вмешаться внешние игроки. Поэтому армия страны разрабатывает ряд систем, которые не допустят развёртывания иностранных сил в регионе.

В 2018 году Поднебесная потратила на военные нужды свыше $200 млрд. То есть с 2002-го её оборонный бюджет «увеличился троекратно», считают эксперты.

Во вступительной части доклада директор US DIA генерал-лейтенант Роберт Эшли пишет, что китайские власти использовали различные средства, чтобы получить современные технологии и усилить свои военные возможности. И это несмотря на то, что некоторые страны пытались ограничить доступ Пекина к подобной информации, «учитывая его отношения к правам человека».

Китай перенаправил средства и усилия, «чтобы приобрести технологии любым доступным способом». Местные законы вынуждают партнёров расположенных в стране совместных предприятий делиться с Пекином своими ноу-хау, чтобы получить доступ к привлекательному рынку, пишет Эшли.

В результате Китай уже «близок к тому, чтобы ввести в строй самые передовые системы вооружения в мире». Более того, «в некоторых областях он уже обгоняет другие страны», обращает внимание Эшли.

Авторы доклада признают, что китайские власти тратят гораздо меньше на оборону, чем США, которые в прошлом году инвестировали в эту сферу порядка $700 млрд. Специалисты объясняют это тем, что Китаю не приходится вкладывать средства в дорогостоящую разработку и исследования новых технологий в тех же объёмах, что Америке.

Эксперты US DIA отмечают, что Пекин построил или купил большое количество современных средств-носителей, в том числе подводные лодки, большие боевые суда, ракетные патрульные корабли, ударную авиацию морского базирования, а также наземные системы, которые используют новые высокотехнологичные противокорабельные и противовоздушные ракеты.

«Кроме того, Китай разработал первую в мире противокорабельную баллистическую ракету, перевозимую по дороге. Систему, которая специально создана для нападения на вражеские авианосцы», — подчёркивают авторы доклада.

Они отмечают, что большая часть ракетного арсенала Поднебесной может достичь Тайваня. Более того, страна разрабатывает бомбардировщик H-6, вооружённый крылатыми ракетами CJ-20, которые способны нанести удар по таким далёко расположенным целям, как военные объекты США на Гуаме.

В начале месяца Си Цзиньпин призвал Тайвань отказаться от независимости и согласиться на «мирное воссоединение». При этом китайский лидер предупредил, что Пекин не исключает возвращение островного государства силой. В ответ тайванский президент Цай Инвэнь заявила, что её страна «никогда не примет» предлагаемую Китаем формулу «одна страна, две системы», напоминает CNN.