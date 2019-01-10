Американский генерал: США нечем ответить на гиперзвуковое оружие Китая и России

Гиперзвуковые системы, которые активно развивают Москва и Пекин, представляют серьёзную опасность для Соединённых Штатов, считает отставной генерал-майор Говард Томпсон. В своей статье для The Hill, он призывает Вашингтон отреагировать на эту проблему и, не ограничиваясь полумерами, создать новую надёжную систему противоракетной обороны.

Исследование Института Митчелла полно и убедительно объясняет, почему США необходимо активно заниматься разработкой гиперзвукового оружия. То есть систем, скорость перемещения которых в пять или шесть раз превышает скорость звука, пишет на страницах The Hill отставной генерал-майор и бывший начальник штаба командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Говард Томпсон.

По его словам, авторы доклада приходят к выводу, что гиперзвуковые средства позволят американским Вооружённым силам достигать цели с беспрецедентной скоростью. Благодаря этому «эффекту четвёртого измерения» период принятия решений противником сократится, а существующие системы ПВО станут абсолютно бесполезными.

«Существует ещё один вывод, который может быть не столь очевидным для американского политического руководства: гиперзвуковое оружие способно дать точно такие же преимущества нашим соперникам. Более того, учитывая ход его разработки в России и Китае, у них уже есть эти преимущества», — считает Томпсон.

Он утверждает, что Вашингтон значительно отстаёт от Москвы и Пекина в этой области. Российский гиперзвуковой летательный аппарат (ГЗЛА) «Авангард», скорость которого предположительно достигает 27 Махов, прошёл успешное испытание в декабре. По заявлениям властей, комплекс находится в производстве и вскоре может поступить на вооружение.

Китайцы действуют ещё более энергично в их «погоне за гиперзвуковым оружием». По данным Пентагона, за последний год Поднебесная провела больше испытаний в этой сфере, чем США за последние десять лет, и добилась первоначальной оперативной готовности своих систем, обращает внимание автор статьи.

«С другой стороны, Соединённые Штаты в настоящий момент не располагают подобными возможностями. Суровая реальность такова, что наши нынешние противоракетные системы, как и наше тактическое мышление, просто-напросто не способны противостоять этой угрозе», — подчёркивает Томпсон.

На его взгляд, многие в конгрессе не понимают, что ГЗЛА создаются специально, чтобы воспользоваться недостатками существующей структуры американской противоракетной обороны. Множество спутниковых сенсоров, радары морского и наземного базирования, а также средства перехвата рассчитаны для борьбы только с одной угрозой — межконтинентальной баллистической ракетой, «выпущенной Северной Кореей или, возможно, Ираном».

В то время как маршрут следования баллистического снаряда поддаётся прогнозу, передвижение ГЗЛА, учитывая его повышенную манёвренность, вообще невозможно предсказать. В результате такие средства ПВО, как «Пэтриот» и противоракетный комплекс THAAD, становятся неэффективными, поясняет генерал.

Потенциальными целями гиперзвуковых аппаратов могут стать не только объекты на территории Америки, но и её ударные авианосные группы в открытом море. Под угрозой также находятся военные объекты страны, расположенные в разных концах света, в том числе авиабаза на Окинаве.

Для борьбы с этой угрозой потребуется вливания в масштабную оборонительную архитектуру. Многоуровневая структура борьбы с ГЗЛА может состоять из обычных кинетических перехватчиков, оружия направленной энергии и других аналогичных систем. Самый оптимальный вариант — сочетание этих средств, полагает Томпсон.

По его мнению, всё это потребует создание с нуля чрезвычайно мощного «семейства систем», которые необходимо придумать, спроектировать, разработать и применить в рамках комплексного подхода. Учитывая серьёзность угрозы, нельзя допускать ни единой ошибки.

Самое главное, чтобы конгресс поддержал финансирование этой инициативы и удержался от искушения адаптировать существующие средства под гиперзвуковую оборону. Необходимо избегать подобных дорогостоящих и недальновидных «быстрых решений».

«Китай и Россия убедили нас, что полагаться на временные меры и создавать противоракетную оборону так, как мы делали это обычно — поэтапно и/или бессистемно — больше недопустимо», — заключает Говард Томпсон.