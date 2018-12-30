NI: вслед за Россией гиперзвуковое оружие могут заполучить Иран и КНДР

В США серьёзно опасаются угрозы распространения гиперзвукового оружия, сообщает The National Interest. Как подчёркивается в материале издания, помимо России и Китая, которые уже испытывают собственные гиперзвуковые ракеты, их могут в итоге получить и другие страны, что усугубит угрозу для американской ПРО.

Пентагон убеждён, что Иран и Северная Корея могут с высокой долей вероятности получить доступ к технологиям создания гиперзвуковых ракет, пишет The National Interest. Как стало известно изданию, такую точку зрения выразил генерал-полковник армии США Сэмюэл Гривс, возглавляющий американское Агентство противоракетной обороны, на слушаниях в сенате, состоявшихся ещё в апреле.

Как уточняется в материале NI, господин Гривс, отвечая на вопрос одного из сенаторов о том, каков риск распространения российских и китайских гиперзвуковых технологий и получения таких технологий странами вроде Ирана и КНДР, заявил, что по его оценке этот риск «крайне высок», а способов предотвратить подобное он не видит. Генерал затем подчеркнул, что именно по этой причине Вашингтону необходимо как можно скорее заняться «гиперзвуковой угрозой».

Чрезвычайно высокая скорость (до 25 тыс. км/ч), маневренность, а также особенности высоты полёта гиперзвуковых ракет делают их крайне сложными целями для систем ПРО, отмечает обозреватель NI. В настоящий момент серьёзные программы разработки подобного оружия имеются лишь у трёх стран — США, Китая и России, но в Америке опасаются, что когда Пекин и Москва «обточат» свои гиперзвуковые технологии, они станут быстро распространяться, как это уже случалось, например, с ядерным оружием.

По данным NI, генерал Гривс — далеко не первый, кто выразил опасения по поводу данной проблемы. Так, посвящённое ей исследование ещё в прошлом году опубликовал американский аналитический центр RAND; в документе среди прочего подчёркивалось, что угроза распространения гиперзвукового оружия породит дополнительные риски в плане международной безопасности, поскольку страны будут вынуждены принимать более решительные военные доктрины, дабы избежать «обезглавливающего удара» противника.

При этом, в отличие от Гривса, эксперты RAND предложили методы для предотвращения такого развития событий, пишет обозреватель NI. По их мнению, чтобы значительно сократить опасность распространения, будет достаточно, чтобы Китай, Россия и США договорились об отказе от экспорта гиперзвукового оружия и совместной работы над ним с третьими странами; в таких условиях у других государств будет гораздо меньше шансов получить собственные гиперзвуковые ракеты, поскольку их разработка сопряжена с решением множества сложных технических задач.

Главным неизвестным в настоящий момент остаются сроки, констатирует автор статьи. Когда материализуется гиперзвуковая угроза со стороны России и Китая, пока не ясно, но, по данным американской разведки, Китай может получить боеготовые ракеты уже к 2020 году. Как полагают аналитики RAND, у Пекина, Москвы и Вашингтона остаётся не больше десяти лет на то, чтобы прийти к соглашению о нераспространении подобного оружия.