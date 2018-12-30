NI: вслед за Россией гиперзвуковое оружие могут заполучить Иран и КНДР
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
Военная полиция ВС России сопроводила доставку гуманитарной помощи нуждающимся жителям района Манбидж на северо-востоке сирийской провинции Алеппо, об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Денькин.
Юристы, которые представляют комитеты Палаты представителей Конгресса США по разведке и по иностранным делам, намерены обсудить возможность вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
В американском штате Юта произошла стрельба в торговом центре, два человека пострадали.
Главе города Гданьск Павел Адамович, на которого напал мужчина с ножом, в ходе операции перелили 41 порцию крови.
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Australian Open.
В России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета. Об этом сообщил советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.
Глава города Гданьск Павел Адамович, на которого напал мужчина с ножом, перенёс операцию.
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию в Йемене.
Истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полёты над территорией Эстонии на низких высотах.
Программа полётов к МКС может быть изменена для того, чтобы организовать в сентябре десятидневный визит на станцию первого космонавта из Арабских Эмиратов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
На западе Судана при столкновении автобуса с припаркованным у дороги грузовиком погибли по меньшей мере 14 человек.
Американский космический грузовой корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что за время новогодних праздников столицу посетили около пяти миллионов человек.
В Торонто в результате стрельбы был ранен один человек. Об этом информирует CTV News.
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.
В Туле произошёл пожар в многоэтажном доме на проспекте Ленина. Об этом сообщили в МЧС региона.
Напавшего с ножом на главу польского города Гданьска Павела Адамовича проверяют на алкоголь и наркотики. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Гражину Ваврынюк.
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан допустил возможность участия сирийского президента Башара Асада в избирательном процессе Сирии.
Врачам удалось восстановить работу сердца раненого главы города Гданьска Павла Адамовича после того, как на него напал неизвестный с ножом.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник, 14 января, вручит премии правительства 2018 года в области средств массовой информации.
«Марсель» дома сыграл вничью с «Монако» в 20-м туре французской Лиги 1.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий осудил нападение на главу города Гданьска Павла Адамовича.
Мадридский «Реал» обыграл «Бетис» в матче 19-го тура испанской Примеры.
Хорхе Родригес, вице-президент по коммуникациям Венесуэлы, в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг «задержания» главы оппозиционного парламента страны Хуана Гуаидо.
«Торонто Рэпторс» в гостях обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреливали провинцию Латакия и город Алеппо.
Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален считает, что тактика, применённая норвежскими тренерами во время гонки преследования в Оберхофе (Германия), является примером неспортивного поведения.
Замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook прокомментировал призыв президента страны Петра Порошенко к Русской православной церкви (РПЦ) «показать томос».
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал победы российских биатлонистов в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Состояние здоровья мэра польского Гданьска Павла Адамовича, получившего ножевое ранение во время благотворительного концерта в результате нападения мужчины, очень серьёзное.
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала сообщения о госпитализации спортсмена.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонистов с победами в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Президент Франции Эммануэль Макрон в письме призвал французов активно участвовать в общенациональных дебатах, которые начнутся на следующей неделе.
Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над продолжением фильма «Поездка в Америку» (1988) с Эдди Мёрфи в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Тренерский штаб норвежской сборной по биатлону разработал план с целью обмануть француза Мартена Фуркада во время гонки преследования в Оберхофе.
Автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей прошлого года в нескольких категориях.
Известный тренер Андрей Чесноков рассказал, кто из россиян может наиболее успешно выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован после нападения неизвестного с ножом.
Известный тренер Андрей Чесноков заявил, что россиянин Карен Хачанов сможет побороться за титул победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Ученица одной из школ Сызрани в беседе с телеканалом «360» рассказала подробности инцидента с участием двух подростков, в результате которого преподаватель физкультуры получила сотрясение головного мозга.
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер повторил рекордное достижение сэра Мэтта Басби.
В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» обыграла «Эйбар».
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что асимметричный вывод двигателей на взлётный режим мог стать причиной выкатки самолёта чешской авиакомпании Smart Wings за пределы взлётно-посадочной полосы.
Известный российский тренер Андрей Чесноков выразил уверенность в успешном выступлении Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Известный тренер Андрей Чесноков рассказал о перспективах 10-й ракетки мира Дарьи Касаткиной на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Министры иностранных дел Ирана и Ирака Мохаммад Джавад Зариф и Мухаммад Али аль-Хаким в ходе переговоров обсудили возможность восстановления статуса Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).
Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Париже.
Немецкие политики прокомментировали слова посла США в ФРГ Ричарда Гренелла относительно возможности введения Вашингтоном санкций против компаний из Германии из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода «Северный поток — 2».
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).