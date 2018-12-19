Fox News: США признали, что им нечего противопоставить гиперзвуковому оружию Китая и России

В США признали, что в настоящий момент на вооружении страны нет средств, способных противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и России, передаёт Fox News. На сайте телеканала отмечается, что США также занимаются разработкой собственного гиперзвукового оружия.

США не хватает вооружения, способного противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и России, сообщает Fox News со ссылкой на доклад Счётной палаты США.

«Китай и Россия разрабатывают звуковое оружие, поскольку его скорость, высота и маневренность помогают обойти большинство систем противовоздушной обороны. С его помощью увеличиваются возможности для осуществления как обычных, так и ядерных ударов на большие расстояния. Никаких контрмер не существует», — отметили в ведомстве.

В частности, речь идёт о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал», появившемся на вооружении у России.

В свою очередь, Пентагон объявил о разработке собственной гиперзвуковой ракеты HCSW. Контракт на её создание в размере $928 млн Lockheed Martin получила в апреле этого года. Четыре месяца спустя компания Lockheed Martin получила контракт ВВС США на создание гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW. Разработка этого оружия оценивается в сумму до $480 млн.

Министерство обороны США охарактеризовало доклад как «точную, хотя и отрезвляющую общую картину того, как страна противостоит появляющимся в мире угрозам», пишет Fox News.