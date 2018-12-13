NI: в ответ на американские ракеты в Европе Россия возвращает «оружие ядерного апокалипсиса»

Секретная система времён холодной войны, которая в случае ядерного нападения должна была автоматически запустить в ответ советские ракеты и была известна под названием «Мёртвая рука», сейчас вновь возвращается, пишет The National Interest. Однако теперь Россия открыто говорит об этой системе, которая стала ещё более смертоносной, и это даёт все основания для беспокойства на Западе, подчёркивается в статье.

Российское «оружие ядерного апокалипсиса» времён холодной войны возвращается, и это может предвещать новую опасную ядерную гонку, предупреждает Майкл Пек на страницах The National Interest. Если Соединённые Штаты приступят к развёртыванию ракет средней дальности в Европе, Россия может принять доктрину упреждающего ядерного удара, поясняет автор. Сегодня это открыто обсуждается на публике, поэтому у Запада есть все основания для беспокойства, отмечается в статье.

Россия умеет проектировать и создавать оружие, которое «вселяет ужас»: например, крылатые ракеты с ядерными двигателями или беспилотные субмарины с боеголовками на 100 мегатонн, пишет The National Interest. Но «самой ужасной», по мнению автора, стала система времён холодной войны, которая в случае ядерного нападения должна была автоматически запустить в ответ ракеты без участия человека. Теперь эта автоматизированная российская система, известная под названием «Периметр» или «Мёртвая рука», вновь возвращается в строй, причём она стала «ещё более смертоносной», подчёркивается в статье.

Это связано с решением президента Дональда Трампа объявить о выходе США из Договора о РСМД от 1987 года, благодаря которому были ликвидированы огромные арсеналы американских и российских ракет средней и меньшей дальности, поясняет автор. Утверждения Трампа о том, что Россия «нарушает» этот договор, разрабатывая и принимая на вооружение новые «запрещённые» ракеты, вызывает ярость у Москвы, которая всерьёз опасается, что Америка снова начнёт развёртывание ядерных ракет в Европе, говорится в статье. Ведь если американские ракеты будут размещены, например, в Германии или Польше, то они способны долететь до российской территории, даже если не относятся к категории повышенной дальности. В то время как Россия может нанести удар по континентальной части США лишь при помощи межконтинентальных баллистических ракет в силу своего географического положения, отмечает The National Interest.

Генерал Виктор Есин, который в 1990-е годы командовал российскими ракетными войсками стратегического назначения, в недавнем интервью подтвердил, что легендарная система «Периметр» до сих пор существует. По его словам, если Соединённые Штаты начнут разворачивать ракеты средней дальности в Европе и тем самым сократят подлётное время к российским границам до двух-трёх минут, то Москва в ответ рассмотрит вопрос о переходе к доктрине упреждающего ядерного удара. «Система «Периметр» функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — цитирует The National Interest выдержки из интервью Есина.

Хотя не совсем понятно, что имел в виду российский генерал, сказав, что система «функционирует» и «усовершенствована», отмечается в статье. По имеющимся данным, «Периметр» осуществляет пуск модифицированных МБР УР-100, которые передают команду на запуск обычных МБР в ядерном снаряжении, спрятанных в шахтах.

Автор посвящённой «Периметру» книги Дэвид Хоффман, который назвал эту систему «Мёртвая рука», так описывает механизм её действия: «В случае вероятного ядерного нападения политическое руководство должно было дать «согласие на доступ». Дежурным офицерам в этом случае следовало спуститься в «шарики» (подземные бункеры) глубоко под землёй. Если разрешение было отдано вовремя, если система получила сейсмическое подтверждение ядерных взрывов на земле, и если связь с центром была потеряна, дежурные в бункерах должны были запустить командные ракеты. Они взлетели бы, передавая приказ баллистическим ракетам. А те выполнили бы миссию возмездия».

Периодически на свет выплывали «неявные признаки» того, что система «Периметр» до сих пор существует, говорится в статье. «Это указывает на странности советской власти, которая хранила существование «Периметра» в тайне даже от американского врага, которого данная система должна была сдерживать и устрашать», — отмечает автор. По его мнению, главный принцип действия «Мёртвой руки» изначально базируется на страхе: «На страхе перед американским первым ударом, который обезглавит российское руководство до того, как оно отдаст приказ на нанесение ответного удара. А ещё на страхе перед тем, что какой-нибудь российский руководитель струсит и не отдаст этот приказ».

Но тот факт, что сегодня в России начали обсуждать «Периметр» открыто, также даёт Западу «все основания для беспокойства», заключает The National Interest.