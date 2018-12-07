Hill: Америка не рассматривает военный ответ на инцидент в Керченском проливе

В США не рассматривали опцию военного ответа на действия России в Керченском проливе, сообщает The Hill, со ссылкой на заявление генерала американской армии Джозефа Данфорда. Данфорд отметил, что реакция на инцидент должна носить дипломатический и экономический характер. Кроме того, генерал высказал своё мнение касательно договора РСМД: он отметил, что если Россия не устранит «нарушения» со своей стороны, США могут поставить под вопрос продление других договоров, в частности, СНВ-III.

Генерал армии США Джозеф Данфорд заявил, что военный ответ на действия России в Керченском проливе не обсуждался, пишет The Hill.

«На данный момент, речь об ответе на то, что случилось в Азовском море, не идёт в военном контексте. Разумеется, мне, как военнослужащему необходимо обеспечить разные варианты, на случай, если президент решит ответить с помощью военной силы. Однако военного ответа не было, также как не было и публичного обсуждения военной реакции на происшествие в Азовском море», —— сказал Данфорд.

Издание напоминает, что Россия недавно заблокировала украинские корабли, пытавшиеся пройти через Керченский пролив, соединяющий Чёрное море с Азовским. Во время инцидента были ранены несколько моряков— в результате, три корабля были задержаны, а их команды заключены под стражу. Позднее, Пентагон объявил об «экстраординарном» полете самолётов ВВС США и нескольких американских союзников над Украиной в рамках договора по открытому небу. Целью полёта было «послать сообщение России».

Данфорд также отметил, что инцидент в Керченском проливе является часть линии поведения Москвы, направленной на то, чтобы испытывать международное сообщество. При этом он ещё раз подчеркнул, что военный ответ необязателен, однако, необходима соответствующая дипломатическая и экономическая реакция, в противном случае, «Россия продолжит делать то, что она делала последние два года».

The Hill отмечает, что инцидент в Керченском проливе не был единственным событием, обострившим российско-американские отношения за последнее время. На этой неделе США предоставили России 60 дней на то, чтобы вернуться в рамки, установленные договором РСМД, в противном случае Вашингтон более не будет считать себя связанным его условиями. Москва, в свою очередь, отрицает, что нарушала предписания РСМД.

Джозеф Данфорд заявил, что если Россия не выполнит требований американской стороны, то Вашингтон, возможно, вынесет на повестку вопрос о других договорах о разоружении. В частности, он намекнул, что США могут не продлить договор СНВ-III.