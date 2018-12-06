Bild: украинский адмирал вызвался сесть в российскую тюрьму вместо своих матросов

Адмирал украинского флота Игорь Воронченко обратился к президенту России Владимиру Путину с «драматичным призывом», пишет немецкий таблоид Bild. Командующий ВМС Украины заявил, что готов осуществить обмен и сам отправиться в российскую тюрьму, если Россия за это отпустит содержащихся под стражей украинских матросов, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Украинский адмирал обратился к российскому президенту Владимиру Путину с драматичным призывом отпустить военнослужащих Украины, сообщает немецкий таблоид Bild.

Командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко хочет отправиться в российскую тюрьму вместо своих матросов, если Россия согласится на такой обмен.

В беседе с журналистами Bild в Одессе Воронченко заявил, что у него «сердце разрывается», когда он видит своих солдат, «незаконно удерживаемых Россией». Он также подчеркнул, что «был бы готов пойти вместо них в российскую тюрьму, если Путин за это отпустит» его 24 подчинённых.

По уверениям издания, около десяти дней назад российские Вооружённые силы напали на украинских матросов в Керченском проливе и арестовали их. После этого их допросили в России, против них должен быть начат судебный процесс. Главы правительств ЕС требуют немедленно отпустить украинских военных, но пока безуспешно, отмечается в статье.

Как напоминает немецкий таблоид, в 2014 году адмирал Воронченко нёс службу в Крыму, «аннексированном Россией». Тогда Воронченко много дней находился под стражей у российских военных, потому что не хотел переходить на сторону российской армии, пишет Bild.

В то время как Воронченко предложил совершить обмен, матери «пленённых» украинских солдат выступили с собственной инициативой и хотят адресовать канцлеру Ангеле Меркель письмо с просьбой о помощи. Адмирал из Одессы тоже видит в Меркель поддержку. «Я благодарен за то, что Меркель уже сделала для нас, — отметил Воронченко в интервью Bild. — Если сейчас для этого будет возможность и Путин на такое готов, я готов сразу же совершить обмен и пойти в российскую тюрьму».

Адмирал придерживается мнения, что Россия хочет «на продолжительный срок дестабилизировать» Украину. В 2014 году она не получила того, чего Путин хотел на самом деле, считает Воронченко. Согласно его объяснению, снабжение Крыма затруднено, поэтому Путин и дальше будет пытаться повысить напряжённость в соседних областях. «Это может совершенно неожиданно случиться в любой момент», — убеждён украинский адмирал.

Командующий военно-морскими силами Украины не верит, что корабли НАТО смогут помочь в Азовском море, как того требует президент Порошенко. Существует соглашение от 2003 года о том, что каждое военное судно из третьей страны нуждается в разрешении от Украины и от России, чтобы попасть в Азовское море. Это означает, что даже если бы Украина этого хотела, российская сторона не даст разрешение. «Я думаю, напротив, в Чёрном море увеличить присутствие НАТО было бы очень целесообразно», — цитирует Bild слова украинского адмирала.