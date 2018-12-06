WT: эсминец ВМС США бросил вызов территориальным претензиям России в Японском море

Военный корабль Тихоокеанского флота США, войдя в Японское море, прошёл недалеко от Владивостока, сообщает Washington Times. Согласно заявлениям американских военных, целью манёвров было «бросить вызов чрезмерным территориальным претензиям России». Как сообщает издание, последний раз такой инцидент был зафиксирован ещё в 1987 году.

Эсминец ВМС США вошёл в Японское море, бросив вызов активности российского флота в этих водах, пишет The Washington Times со ссылкой на источник из американских военно-морских сил.

Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр заявила, что эсминец выполнял «операцию по свободе судоходства». По её словам, судно «проплыло неподалёку от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединённые Штаты и другие нации».

Как сообщает издание, несмотря на название залива, США не признают претензии России, превышающие 12-километровую зону от берега, которую предоставляет международное право.

Washington Times напоминает, что американский флот последний раз предпринимал «операцию по свободе судоходства» в водах, недалеко от Владивостока, ещё до распада СССР, в 1987 году.