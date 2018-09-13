Neues Deutschland: в России наступает «тихоокеанская эпоха»

Экономический форум во Владивостоке показал, что Россия переориентировалась на Восток и всё активнее выстраивает политические и экономические отношения с южноазиатскими странами, пишет Neus Deutschland. При этом особое значение Кремль придаёт партнёрству с Китаем как в рамках создания Нового шёлкового пути, так и освоения Северного морского пути.

В России наступает «тихоокеанская эпоха», пишет Neues Deutschland. Три дня подряд высокопоставленные представители экономики и политики говорили о развитии российского Дальнего Востока на экономическом форуме во Владивостоке.

При этом выбор города неслучаен, отмечает издание. Российское правительство хочет извлечь выгоду из роста экономического влияния в мире южноазиатских стран и ускоренно превращает Владивосток в региональный экономический и финансовый центр. В 2015 году 12 регионов федерального округа Дальний Восток были объявлены территориями опережающего развития на ближайшие 17 лет, продолжает автор статьи. Для инвесторов в этих регионах будут действовать налоговые льготы и упрощённые административные процедуры. В отличие от Китая российские власти делают ставку на ослабление регулирования и свободную торговлю.

Некоторые порты в регионе, как, например, в городе Владивосток, — это зоны свободной торговли. При этом чтобы вернуть отечественный капитал из налоговых «оазисов» за границей, Кремль собирается превратить остров Сахалин в офшорную зону. Выступая перед участниками форума во Владивостоке, президент России Владимир Путин осудил протекционизм: «Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются, становятся заложниками идеологических подходов».

Особое значение российские власти придают отношениям с Китаем, отмечает издание. Торговый оборот России и Китая постоянно растёт и может в этом году впервые превысить $100 млрд. Для восточной части России КНР имеет ещё большее экономическое значение.

В 2010 году Пекин сместил Берлин с позиции главного торгового партнёра Москвы. А санкции только усилили экономико-политическую ориентацию России на Китай. Впрочем, это практически никак не повлияло на структуру внешней торговли. Как в Китай, так и в Германию Россия в основном экспортирует нефть, газ и металл, а импортирует высокотехнологичное оборудование, автомобили и изделия химической промышленности.

Поэтому неудивительно, что главной темой во Владивостоке стало развитие российской инфраструктуры. В рамках китайской инициативы по созданию Нового шёлкового пути Россия позиционирует себя как мост между Азией и Европой. Впрочем, запланированная модернизация в меньшей степени ориентирована на нужды местного населения и в большей — на интересы концернов, занимающихся продажей сырья. Также Россия и Китай планируют сотрудничать в освоении Северного морского пути, отмечает издание.

К тому же российские дипломаты продолжают работать над улучшение отношений с Японией. В понедельник Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ провели переговоры по поводу новой системы ПВО. Во вторник глава Кремля удивил его предложением заключить мирный договор до конца года «без предусловий». Можно сказать, что, со стратегической точки зрения, Россия переориентировалась на Восток, заключает Neues Deutschland.