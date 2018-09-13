ZDF: после «Востока-2018» никто не осмелится посягать на дальневосточные ресурсы России

«Демонстрация силы, военный парад» — на учениях «Восток-2018» Москва задействует новейшие российские системы вооружений, передаёт ZDF. Дальний Восток России малонаселён, но богат природными ресурсами, и теперь никому не придёт в голову мысль, что его плохо охраняют, констатирует немецкий телеканал.
Российские и китайские солдаты проводят совместные учения уже не в первый раз. Прежде, во время манёвров, Россия, однако, никогда не посвящала соседа в свои военные секреты. Учения «Восток-2018» демонстрируют, что доверие между бывшими конкурентами в регионе растёт.
ВАСИЛИЙ КАШИН, военный эксперт, Высшая школа экономики (ВШЭ):Отношения обеих стран с Соединёнными Штатами ухудшаются. Именно поэтому они всё более тесно сотрудничают в военной сфере.
Согласно данным Министерства обороны России, в учениях принимают участие приблизительно 300 тысяч солдат, в том числе около 3,5 тысяч военнослужащих из Китая и Монголии. Несмотря на то что многие эксперты сомневаются в том, что в манёврах на самом деле задействовано такое большое количество подразделений, «Восток-2018» — всё равно самые масштабные военные учения со времён Советского Союза.
ОАНА ЛУНГЕСКУ, пресс-секретарь НАТО:Манёвры «Восток-2018» и их размах свидетельствуют о том, что Россия продолжает отрабатывать сценарии крупномасштабного конфликта. Это в духе решительных действий Российской Федерации, за которыми мы наблюдаем последние годы.
Дальний Восток России малонаселён, но богат природными ресурсами. Никому не должна прийти в голову мысль, что его плохо охраняют. Демонстрация силы, военный парад. Как заверил глава Генштаба ВС РФ Герасимов, всё это носит исключительно оборонительный характер.
ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ, начальник Генштаба ВС РФ:Хочу подчеркнуть, что манёвры не направлены против других стран и соответствуют нашей военной доктрине, которая носит оборонительный характер.
В ходе военных учений должны быть задействованы новейшие российские системы вооружений.
ВАСИЛИЙ КАШИН:Неверно полагать, что эти манёвры проводятся только ради пропаганды и политического эффекта. Мы должны исходить из того, что эти учения преследуют практическую цель, поскольку ситуация ухудшилась и продолжит ухудшаться. Поэтому для России и Китая важно научиться действовать вместе.
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