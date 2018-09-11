FT: в ходе учений Россия с Китаем отработают совместный «ответ на внешнюю агрессию»

Самые масштабные военные учения России со времён холодной войны, в которых впервые участвует Китай, не входивший в состав бывшего советского блока, стали мощным сигналом укрепления стратегических связей Москвы и Пекина, пишет Financial Times. Россия отрицает, что целью манёвров является подготовка к крупномасштабному конфликту. Но по мнению аналитиков, укрепление военного сотрудничества с Китаем говорит о «переориентации на восток» российской геополитики, отмечается в статье.

Сотни российских и китайских танков, ударных вертолётов и истребителей, а также тысячи солдат на этой неделе будут «сражаться бок о бок» в ходе учений «Восток-2018», демонстрируя «мощь и дружбу между двумя крупнейшими азиатскими военными державами», сообщает Financial Times. Это самые масштабные военные учения в России со времён холодной войны, а также первые совместные учения при участии страны, не входившей в состав бывшего «советского блока». Аналитики расценивают это как «мощный сигнал» об укреплении стратегических связей Москвы и Пекина на фоне ухудшения отношений России с Западом, что может предвещать глобальное «переформатирование геополитики в регионе», отмечается в статье.

Семидневные военные учения при участии в общей сложности 300 тыс. военнослужащих, а также около 40 тыс. танков и другой бронетехники, будут проходить одновременно с переговорами российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина во Владивостоке. В масштабных манёврах на территории Сибири, восточной части России и в акватории восточного побережья страны с китайской стороны будет задействовано более 3200 военнослужащих и свыше 900 единиц техники, сообщается в статье. Всё это можно рассматривать как часть новой геополитической стратегии России с целью «переориентации на восток» и создания более прочного союза со своим могущественным соседом, отмечает Financial Times.

«Это весьма внушительно. Целью этих масштабных учений является моделирование ответных действий на агрессию со стороны внешних противников. Десятилетиями одной из таких потенциальных угроз считался Китай. Поэтому то, что его пригласили участвовать, означает, что теперь его рассматривают как союзника в борьбе против других агрессоров», — заявил в интервью Financial Times Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги.

В ходе учений, проводимых Россией раз в год в каждом из четырёх военных округов, отрабатывается «нападение на иностранную державу», причём ранее уже отрабатывались операции по нападению на Китай и Польшу, говорится в статье. Однако официально Москва отрицает, что целью учений является подготовка её вооружённых сил к крупномасштабному конфликту, пишет Financial Times. «Планируется отработать вопросы нанесения массированных авиационных ударов, борьбы с крылатыми ракетами, ведения оборонительных, наступательных, рейдовых и обходящих действий. Авиация примет участие в розыгрыше эпизодов по поддержке наступления сухопутных войск и обороны морского побережья. Самолёты и вертолёты отработают нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением авиационных средств поражения», — заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов. А официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: «К заявлениям, будто Россия готовится к некоему масштабному конфликту, которые мы слышали от представителей НАТО и некоторых стран-членов, мы уже, к сожалению, привыкли… Оснований для этого никаких нет».

Одновременно с этими манёврами Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, где также будут присутствовать премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён. Эти переговоры и военные учения проходят в непростое для региона время, подчёркивается в статье. До сих пор существует неопределённость в отношении того, будут ли американские войска продолжать участие в обороне региона, а также в отношении ядерной программы Северной Кореи и возможностей урегулирования на Корейском полуострове при посредничестве президента США Дональда Трампа. Как считает Квон Хёк Чоль, эксперт по вопросам безопасности из Университета Кукмин в Сеуле, китайско-российские учения могут негативно отразиться на усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова: «Участие Китая в этих учениях вызовет беспокойство у США. Если отношения между Китаем и США будут и дальше ухудшаться, в нашей работе по денуклеаризации Северной Кореи могут возникнуть препятствия. Сейчас больше всего необходимо сотрудничество».

По словам военных аналитиков, учения «Восток-2018», помимо демонстрации крепнущей дружбы между двумя странами, позволят также военным обеих стран лучше ознакомиться с техникой и тактикой соседей. «Российские военные, конечно, заинтересованы в том, чтобы посмотреть и оценить успехи Китая в военной сфере. Но я считаю, что для Китая возможность познакомиться с российскими вооружёнными силами гораздо интереснее, поскольку российская армия в последние годы накопила большой боевой опыт на Украине, в Сирии и так далее, а вооружённые силы Китая полностью лишены современного боевого опыта и не воевали с 1979 года», — отметил в интервью Financial Times Михаил Барабанов, главный редактор выходящего на английском языке журнала Moscow Defence Brief.

За последнее столетие общая граница Китая и России протяжённостью более 4 тыс. км была источником разногласий, из-за которых не раз происходили пограничные конфликты, говорится в статье. Но в последние годы обе страны начали активно развивать отношения в разных сферах. Это началось благодаря личной дружбе между Си Цзиньпином и Путиным и стало более заметным с тех пор, как Запад ввёл в 2014 году санкции против Москвы, сообщает Financial Times. Укрепление двустороннего сотрудничества происходит в сфере торговли, энергетики, инвестиций и безопасности, также активно заключаются сделки по финансированию китайскими банками российских энергетических проектов, соглашения о поставках нефти и газа и осуществлении совместной корпоративной деятельности.

«И Пекин, и Москва хотят продемонстрировать, что торговые войны и санкции только подтолкнут их к созданию новых альянсов. До тех пор, пока их мировоззрение формируется враждебностью к международному порядку во главе с Соединёнными Штатами, сотрудничество между Москвой и Пекином на всех уровнях, скорее всего, будет более выраженным, чем конкуренция между ними», — пояснил в беседе с корреспондентом Financial Times Флоренс Кэхилл, старший аналитик консалтинговой компании GPW, занимающейся изучением политических рисков.

Но хотя политики и бизнесмены стремятся продолжить поиск новых «сфер взаимопомощи» между Китаем и Россией, генералы обеих стран, скорее всего, будут более осмотрительными, учитывая существовавшую в прошлом враждебность, отмечается в статье. «Не думаю, что Генштаб ВС России настолько наивен, чтобы считать это однозначно долгосрочным альянсом. Естественно, будет взаимная насторожённость. Но общий стратегический подход к Китаю изменился», — заключил в интервью Financial Times эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев.