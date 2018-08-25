South China Morning Post Оригинал

SCMP: в учениях «Восток-2018» примут участие элитные китайские военные

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В предстоящих учениях «Восток-2018» будут участвовать элитные китайские военные, сообщает South China Morning Post. Как отмечает, в целом Народно-освободительная армия Китая отправит в Россию 3200 военнослужащих, говорится в статье.
SCMP: в учениях «Восток-2018» примут участие элитные китайские военные
Reuters

Китайские элитные военные примут участие в самых крупных военных учениях России за последние 35 лет, пишет South China Morning Post. В ходе этих манёвров свою боеготовность проверят 3200 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Кроме того, в учениях «Восток-2018», которые пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае, будут участвовать 30 китайских самолётов и вертолётов, указывает издание со ссылкой на оборонное ведомство Китая.
 
Как отметила китайская сторона, участие военных КНР в манёврах нацелено на укрепление сотрудничества между вооружёнными странами двух стран.
 
Военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что в Россию отправятся элитные войска из северной зоны боевого командования Китая.
 
Военных из Монголии также пригласили поучаствовать в предстоящих боевых манёврах, говорится в статье.
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источник
South China Morning Post Китай Азия
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