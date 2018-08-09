ERR: выпущенная по ошибке боевая ракета в Эстонии с вероятностью 95% попала в болото

Представители ВВС Эстонии сообщили, что боевая ракета класса «воздух — воздух», запущенная по ошибке с испанского истребителя во вторник, была найдена с вероятностью 95%. В ходе поисков с вертолёта была замечена воронка от взрыва на безлюдной заболоченной территории, там ведутся следственные работы. Участие испанского контингента в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии приостановлено, передаёт ERR.

Место падения боевой ракеты, которую накануне в эстонском небе по ошибке выпустил испанский истребитель, по предварительной информации, обнаружено. Снаряд взорвался в безлюдной местности в Ярваском уезде. Причины инцидента должно установить следствие с участием специалистов из Испании, Эстонии и других стран. Подробности выясняла наша съёмочная группа.

Начавшаяся вчера операция по поиску ракеты, судя по всему, увенчалась сегодня днём успехом. С вертолёта была замечена воронка от взрыва на заболоченной территории в Ярваском уезде.

РИЙВО ВАЛГЕ, командующий ВВС Эстонии: С 95%-ной вероятностью можно говорить, что пропавшая ракета найдена. И сейчас на месте происшествия ведутся следственные работы.

МАРТИН ХЕРЕМ, начальник Главного штаба Сил обороны Эстонии: Такой инцидент — чрезвычайно редкий. Насколько мне известно, таких происшествий в недавнем прошлом ни в одной стране НАТО не было.

Свидетельством серьёзности этого инцидента является то, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас имел на сей счёт телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, а министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес выразила эстонской стороне сожаление в связи со случившимся.

РИЙВО ВАЛГЕ: Расследование должно показать, почему такое случилось. И потом специалисты различных областей дадут заключение, как избежать повторения таких ситуаций.

В ходе расследования должно выясниться, стал ли причиной запуска боевой ракеты какой-то технический сбой в системах истребителя Eurofighter Typhoon, либо ошибку допустил испанский пилот. Бывший пилот истребителя Арво Палумяэ поясняет, что система запуска ракет достаточно надёжно защищена от случайностей.

АРВО ПАЛУМЯЭ, полковник в отставке: Чтобы запустить по цели, надо сделать как минимум три-четыре операции: включить выключатель безопасности в системе вооружения, потом выбрать конкретную ракету, потом надо захватить цель, чтобы она была в захвате. И после этого нажать на кнопку боевого спуска.

Участие испанского контингента в миссии по охране воздушного пространства Балтийских стран приостановлено.