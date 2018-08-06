Defense One записал Эстонию в лидеры боевой робототехники

Эстония возглавила усилия Запада по разработке ответа российским наземным боевым роботокомплексам вроде испытанного в Сирии «Урана-9», пишет Defense One. Как отмечает портал, подобные машины будут действовать автономно, но сохраняя связь с другими платформами и операторами в целях повышения скорости принятия решений и защищённости личного состава.

Небольшая Эстония возглавила усилия Запада по разработке ответа российским наземным роботам. Крошечная страна с населением всего 1,3 млн человек, которая известна своими курсами по повышению технической квалификации, на прошлой неделе объявила о новой инициативе по интеграции в ряды европейских вооружённых сил наземных робототехнических комплексов, пишет Defense One.

В своём заявлении Министерство обороны Эстонии отметило, что работает с Финляндией и Латвией с целью разработать беспилотный наземный роботокомплекс, надеясь в будущем сформировать «европейский стандарт» для подобных машин.

Предполагается, что подобные машины будут делиться данными с БПЛА, датчиками и обычными операторами. Однако, по словам эстонских чиновников, управление роботами будет автономным.

«Истинная инновация будет заключаться в автономной системе контроля и интеграции с сенсорами и с другими платформами — как с пилотом, так и без», — отметил начальник отдела по оборонным инвестициям Кусти Сальм.

Тем не менее в заявлении ведомства не уточнялось, будет ли этот робот или его семейство нести какое-то вооружение. В нём говорилось лишь о том, что роботы должны быть «надёжным спутником солдата на поле боя, который увеличит скорость принятия решений, уменьшит физическую нагрузку и повысит его выносливость и защищённость».

Европейский фонд обороны отложил на нужды проекта сумму от €30 до €40 млн. К тому же программа может получить дополнительное финансирование из таких стран, как Германия, Франция и Бельгия.

Этот проект появился на фоне усилий России по разработке и развёртыванию боевых наземных роботов вроде «Урана-9» — крупного бронированного роботизированного танка, испытанного Москвой в Сирии. Однако, по словам научного сотрудника Минобороны России Андрея Анисимова, который занимался этой машиной, роботом было тяжело управлять.

Хотя Эстония и может отставать от России в плане разработок боевых роботов, но она опережает не только её, но и практически всех остальных в работе над автономными коммерческими роботами. Если отправиться к известному вашингтонскому ресторану Le Diplomate, то там можно увидеть катающегося по улице колёсного бота размером с чемодан.

Экспериментальные роботы — доставщики еды были разработаны компанией Starship Technologies, созданной двумя эстонцами. Эта фирма занимается испытаниями своего детища на улицах Вашингтона с прошлого года.

«Удивительно, но Эстония — это первопроходец в этой технологии. Её беспилотные наземные комплексы представляют расширяющийся сегмент военных разработок… которые будут повсеместно встречаться в рамках боя на ближние и средние дистанции, — отметил сотрудник Американского совета по внешней политике Сэм Бендетт. — На примере сирийских испытаний российского «Урана-9» видно, что создание и реальное использование беспилотных наземных аппаратов — это две разные вещи. Тем не менее наблюдается рост интереса к малым беспилотным машинам… Эстония может извлечь из этого выгоду в качестве как оператора, так и экспортёра технологии, которую она продолжает разрабатывать и тестировать».