NI: Россия решительно догоняет Запад по внедрению беспилотной военной техники

Русские пока всё ещё отстают от Запада в сфере производства и использования беспилотных летательных аппаратов, однако настойчиво стремятся ликвидировать это отставание, пишет The National Interest. Российская армия активно роботизируется, и вскоре США «стоит ждать появления новых конкурентов», предупреждает автор.

Россия создала новый компактный многофункциональный беспилотный вертолёт с соосными несущими винтами, способный нести полезную нагрузку до 150 килограммов, сообщает The National Interest. Кумертаусское авиационное производственное предприятие, входящее в состав холдинга «Вертолёты России», уже построило два опытных образца такого беспилотника, говорится в статье.

«Эта машина имеет хорошие перспективы как на военном, так и на гражданском рынках. Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьёзные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространённые сегодня коптеры», — пояснил в беседе с журналистами индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

С началом массового производства этот летательный аппарат может оказаться крайне полезным и для российской армии, отмечает The National Interest. «Этот беспилотный вертолёт укрепит боевой потенциал российской армии, а также станет полезным дополнением для гражданского сектора, в частности, для экстренных служб», — подчеркнул в интервью The National Interest Сэм Бендетт, эксперт из Центра военно-морского анализа.

Пока неясно, какое обозначение получит этот вертолёт. Однако он является лишь одной из серии разных моделей, проходящих в настоящее время испытания в России, отмечается в статье. «Россия испытывает маленькие беспилотные вертолёты, а некоторые из них уже находятся в эксплуатации. Данный прототип может перевозить больше грузов на большие расстояния, находясь в воздухе больше времени», — рассказал Бендетт.

Русские вкладывают в настоящее время немалые средства и усилия в разработку целой серии беспилотных систем, которые смогут заменить человека на самых опасных и утомительных работах, констатирует The National Interest. «Это часть общей тенденции — разработка и испытание беспилотных систем, которые помогут в решении множества задач. Данный беспилотный вертолёт сможет доставлять грузы в такой обстановке, которая опасна для человека. Таким образом, он поможет российскому государству в осуществлении программы по применению беспилотных систем, которые в конечном итоге полностью заменят человека в таких ситуациях», — пояснил эксперт.

По его мнению, русские пока отстают от Запада в области беспилотных летательных аппаратов, однако настойчиво стремятся ликвидировать это отставание. «Они явно прилагают большие усилия, проектируя и вводя в эксплуатацию технику, подобную той, что используется на Западе, и поэтому разрыв начинает сокращаться», — подчеркнул Бендетт в интервью The National Interest.

Соединённые Штаты и страны Запада пока всё ещё обгоняют Россию в области беспилотной техники, однако русские преисполнены решимости их догнать, говорится в статье. И с учётом того, что Кремль вкладывает немалые средства в развитие беспилотных технологий, в перспективе Россия сможет в определённой степени сократить это отставание, прогнозирует The National Interest. «Беспилотная техника быстро распространяется по всему миру, и нам стоит ждать появления новых конкурентов», — предупреждает автор.