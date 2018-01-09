Drive: атака дронов на российские базы в Сирии показала, какой будет война будущего

Российские базы в Сирии за одну ночь подверглись нападению 13 беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с расстояния более 50 км. Как отмечает автор статьи в The Drive, примерно такого рода атак стоит ждать в будущем и если небольшое число дронов Россия способна перехватить, то средства защиты от масштабного потока дешёвых беспилотников ещё нет ни у одной страны в мире.

Министерство обороны России выпустило заявление, в котором подробно рассказало о том, как на российскую базу Хмеймим в Сирии было совершено нападение беспилотников в ночь с 5 на 6 января. Как отмечает журналист The Drive Тайлер Роговэй, этот случай показывает, как в будущем будут вестись войны на планете.



По словам российских военных, они засекли 13 неопознанных летающих объектов небольшого размера, которые приближались к российским базам на сирийской территории со значительного расстояния. Сами базы от этого нападения не пострадали. При этом, уточняется в заявлении, впервые террористы совершили массовую атаку беспилотников дальностью полёта более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS. А судя по техническим характеристикам, подобное нападение может совершаться на расстоянии 100 км.



«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах», — утверждают в Минобороны. Кроме того, по словам российских военных, все беспилотники были оснащены взрывателями иностранного производства.



Автора статьи удивляет факт публикации Россией всей этой информации о том, что её базе что-то угрожало. Никто не может сказать, насколько точны эти данные, но если количество беспилотников указано верно, то «похоже, что это первая автономная крупномасштабная скоординированная атака дронов на подобную неподвижную цель с большого расстояния». Примечательно, что дальность полёта этих беспилотников составляет 100 км, то есть запустить их могли за пределами территорий, подконтрольных сирийскому режиму, а значит, и бороться с ними становится крайне тяжело.



С другой стороны, отмечает автор статьи, Россия могла намеренно вставить в своё заявление эту деталь о дальности полёта, чтобы показать, что близлежащая территория вокруг баз остаётся под контролем режима. Однако, как отмечает Тайлер Роговэй, помимо беспилотников, ракет и артиллерии российским военным в Сирии угрожают переносные ЗРК, так что, вероятно, им приходится работать в гораздо более неспокойных условиях, чем хочет показать Министерство обороны.



Помимо всего прочего, Россия пытается намекнуть, что те, кто совершил это нападение, будь то повстанцы или террористы, получают некую внешнюю помощь. Впрочем, по словам автора статьи, ещё нужно посмотреть, станет ли Россия конкретнее говорить о том, что в этом нападении есть рука неких государственных акторов.



Эти беспилотники, отмечает автор, могут значительно затруднить проведение российских военно-воздушных операций в Сирии. Так, «Панцирь-С1» не может просто открыть беспорядочный огонь по таким целям, поскольку российская база Хмеймим ведёт активную работу, над её территорией и неподалёку постоянно летают другие самолёты.



Наконец, делает вывод журналист The Drive, вне зависимости от того, какие последствия эта атака будет иметь сугубо для России, она показывает, какой окажется новая эпоха в искусстве ведения войны, — когда туча дешёвых беспилотников, начинённых взрывчаткой, сможет посеять в рядах противника хаос. Сейчас Россия и прочие страны могут отразить атаку небольшого числа этих дронов, но пока не существует средств для защиты от более масштабного нападения.