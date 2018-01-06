Wall Street Journal: иранцы опасаются, что их страну ждёт судьба Сирии

Народные волнения в Иране не утихают уже вторую неделю, но многие жители Исламской республики не спешат поддерживать антиправительственное движение, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, представители среднего класса страны считают, что протесты могут перерасти в гражданскую войну, как это случилось в Сирии и других странах, столкнувшихся с последствиями «арабской весны».

Минуло уже более десяти дней с начала волнений в Иране. Эти протесты бросают вызов не только правящему режиму Исламской республики, но и всем мировым державам, которые пытаются найти подходящий дипломатический ответ для «беспокойного региона», пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, массовые выступления, охватившие большую часть крупных и малых городов страны, напоминают «арабскую весну». В 2011 году эта волна народных восстаний привела к «свержению авторитарных режимов» в ряде государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Однако дипломаты, эксперты и иранский средний класс, многие представители которого решили не участвовать в протестах, считают, что Иран находится на распутье. Страна может пойти по пути Туниса — стать относительно процветающей и стабильной демократией, или по пути Сирии — погрузиться в гражданскую войну и превратиться в пристанище для различных террористических организаций.

До сих пор мировые лидеры так и не пришли к общему мнению по этому вопросу. Администрация американского президента поддерживает протесты и выступает за политические перемены в Иране. Другие страны, в том числе Россия, придерживаются более осторожной позиции, предупреждая о возможных нежелательных последствиях, отмечает издание.

Некоторые западные дипломаты настаивают, что «непредсказуемый исход» восстаний 2011-го служит предостережением от поспешной поддержки волнений или смены режима в Иране. По их мнению, пример Сирии и «арабской весны» в целом показывает, что мирные акции порой перерастают в угрозы международной стабильности и безопасности.

На экстренном заседании Совбеза ООН его участники спорили о подходе к этой проблеме. И хотя постпред США Никки Хейли призывала участников организации помочь «усилить голоса иранцев, стремящихся к свободе», многие дипломаты, включая союзников Вашингтона, предложили проявить сдержанность и не выражать открытого одобрения протестов.

Европейские члены Совета — Великобритания, Франция, Швеции и Нидерланды — призвали к мирному диалогу между оппозицией и правительством. Китай и Россия заявили, что обсуждение этого вопроса не входит в компетенцию международной организации.

Многие дипломаты упоминали хаос на Ближнем Востоке и говорили, что стабильность Ирана является ключевым условием стабильности всего региона. Российский постпред при ООН Василий Небензя напомнил об уже существующих «открытых ранах» — Сирии, Ливии, Йемене и Ираке.

Протесты, которые в прошлый раз сотрясали страну в 2009 году после «спорных» президентских выборов, продолжаются. Но сами иранцы не уверены, стоит ли им поддерживать новые антиправительственные настроения, подчёркивает The Wall Street Journal.

37-летняя работница местного государственного банка в телефонной беседе с изданием рассказала, что поддержала демонстрации 2009-го. Но в этот раз она и её семья решили остаться дома. По словам женщины, многие говорят, что события в Сирии стали для них уроком. «Мы не знаем, что произойдёт, если режим будет свергнут. Хорошей альтернативы не существует», — признала она.

Несмотря на это, тысячи демонстрантов продолжают выходить на улицу каждый день, выступая против правительства и верховного духовного лидера аятоллы Хомейни. Видный иранский политолог Хамидреза Джалаипур настаивает, что если протесты будут продолжаться в течение полугода, то «режим будет свергнут».

Такая перспектива тревожит других экспертов. «Люди имеют все основания опасаться превращения Ирана в Сирию, прекрасно понимая, что режим способен на подобную низость, — предположил научный сотрудник Стэндфордского университета Аббас Милани. — Руины, которыми стала сегодняшняя Сирия, заставляют все стороны остановиться и задуматься».