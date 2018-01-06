NYT: в вопросе иранских протестов с Америкой не согласна не только Россия

Стремления Белого дома добиться решительного международного ответа на подавление оппозиционных митингов в Иране не были единогласно поддержаны Совбезом ООН, сообщает The New York Times. Среди тех, кто раскритиковал позицию США, были не только «традиционные противники», Россия и Китай, но также Швеция и Франция, по мнению которых Вашингтон стремится «инструментализировать» протесты в Иране в собственных интересах, добавляет издание.

Усилия администрации Дональда Трампа добиться жёсткого международного ответа на подавление антиправительственных митингов в Иране получили отпор со стороны членов Совбеза ООН, сообщает журналист The New York Times Майкл Швирц. «Дипломатический театр» начался с осуждения «авторитарного правительства» Ирана поспредом США Никки Хейли и закончился докладом иранского посла об истории подавлений народных протестов в США, начиная с 1968 до 2011 года.

В промежутке члены Совета Безопасности поочерёдно осудили действия Тегерана в отношении протестующих, 20 из которых были убиты и сотни арестованы, пишет The New York Times. Иранские власти заблокировали доступ к соцсетям и обвинили иностранных «врагов» в подстрекательстве к беспорядкам. «Никогда не будет никаких сомнений в том, что США будут безоговорочно поддерживать тех людей в Иране, которые стремятся к своей свободе», — заявила Хейли.

Однако среди тех, кто критиковал США, в Совбезе были не только «традиционные противники», Россия и Китай, но и Франция и Швеция. Многие опасались, что позиция американцев была лишь предлогом для отмены ядерной сделки с Ираном, к чему Дональд Трамп уже давно стремится, отмечает автор материала.

Ещё до того как началось заседание, посол Франции Франсуа Делатр предостерёг от «инструментализации протестов извне». «Следует остерегаться попыток использовать этот кризис в своих личных целях, что приведёт к диаметрально противоположному исходу, чем тот, который желателен», — подчеркнул Делаттр.

В свою очередь, поспред России Василий Небензя был более «резок». Он задал риторический вопрос, почему Совет Безопасности не поднял проблему протестов движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение» — ИноТВ) в Фергюсоне, которые также были встречены репрессиями со стороны полиции. «Настоящая причина сегодняшней встречи — это не попытка защитить права человека или интересы иранского народа, а скорее завуалированная попытка использовать текущий момент, чтобы продолжить подрыв ядерной сделки», — резюмировал Небензя.