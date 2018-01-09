Drive: атака дронов на российские базы в Сирии показала, какой будет война будущего Российские базы в Сирии за одну ночь подверглись нападению 13 беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с расстояния более 50 км. Как отмечает автор статьи в The Drive, примерно такого рода атак стоит ждать в будущем и если небольшое число дронов Россия способна перехватить, то средства защиты от масштабного потока дешёвых беспилотников ещё нет ни у одной страны в мире. 9 января 2018 Drive

Drive: безумие российских дорог покажут американцам на больших экранах В конце января в Америке состоится премьера фильма Дмитрия Калашникова «Дорога», сообщает The Drive. По словам издания, картина, которая представляет собой хорошо смонтированную коллекцию роликов с российских видеорегистраторов, «погружает зрителя в безумие, которое раньше можно было увидеть лишь на компьютерных экранах». 5 января 2018 Drive

Drive: НАТО начало «негласные» ядерные учения с оглядкой на Россию Силы НАТО проводят ежегодные ядерные учения на авиабазах в Бельгии и Германии, стараясь привлекать к ним как можно меньше внимания, пишет The Drive. Хотя в ходе учебной операции отрабатывается нанесение удара по воображаемому противнику, трудно не заметить, что она проводится в контексте «крайне реваншистской внешней политики Кремля», отмечает издание. 18 октября 2017 Drive

Drive: западные соцсети пугают друг друга российским «отцом всех бомб» Недавно в социальных сетях появился слух о том, что в сирийской провинции Дейр-эр-Зор Россия якобы применила против боевиков ИГ авиационную вакуумную бомбу повышенной мощности, прозванную «отцом всех бомб», сообщает The Drive. Если это правда, то такой шаг Москвы, возможно, является предупреждением для поддерживаемых США сирийских повстанцев, которые намереваются войти на эту территорию якобы для борьбы с «Исламским государством», не исключает издание. 8 сентября 2017 Drive

Drive: России и Америке лучше выяснять отношения в «Танковом биатлоне» В этом году российская команда бросила вызов своим американским коллегам, позвав их померяться силами в «Танковом биатлоне». И хотя, учитывая геополитическую обстановку, это маловероятно, соревнования такого рода могли пойти бы на пользу отношениям между Москвой и Вашингтоном, напомнив обеим сторонам, что может стоять на кону в реальном конфликте, считает обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй. 9 июня 2017 Drive