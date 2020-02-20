«Напряжённость в Сирии растёт»: The Drive о видео со столкновением бронемашин США и России

Пользователи соцсетей опубликовали видео из Сирии, на котором американский бронеавтомобиль M-ATV выталкивает с дороги российский боевой внедорожник «Тигр». Как отмечает The Drive, подробности инцидента неизвестны, но, учитывая, что подобные «стычки» между силами Москвы и Вашингтона, происходят в Сирии всё чаще, это свидетельствует о росте напряжённости в регионе.

В сети появилось видео, заснятое «где-то в северо-восточной Сирии», на котором американский бронеавтомобиль M-ATV таранит российский боевой внедорожник «Тигр» и выталкивает его с дороги, сообщает The Drive.

Ролик был заснят очевидцем, проезжающим мимо на, по всей видимости, гражданском автомобиле. Как отмечают распространители видео, инцидент произошёл неподалёку от города Камышлы, расположенного у границы с Турцией. Подробностей относительно случившегося очень мало, даже неясно точно, когда именно было запечатлено столкновение, добавляет издание.

На кадрах в начале ролика видно, как колонна из трёх российских бронемашин, «Тигр», «Тайфун-К» и БТР-80, едет за двумя американскими бронированными автомобилями, вышеупомянутым M-ATV и бронетранспортёром International MaxxPro. Машина, в которой находится человек, снимающий видео, объезжает российские бронеавтомобили, в какой-то момент даже вклиниваясь в колонну, чтобы пропустить встречный поток.

Затем машина оператора начинает обгонять MaxxPro с левой стороны, в то время как российский «Тигр», как выражается The Drive, «по непонятным причинам» обходит тот же автомобиль по обочине справа и встраивается между двумя американцами. M-ATV не даёт «Тигру» обогнать себя слева, а потом, когда российский бронеавтомобиль пытается вновь проехать вперёд по обочине с правой стороны, американец идёт на таран и вовсе выталкивает внедорожник с дороги, чуть не сбив при этом вовремя отпрыгнувшего пешехода.

The Drive подчёркивает, что в последние недели инциденты между российскими и американскими силами в Сирии заметно участились. В январе, к примеру, дело дошло даже до драки. И сейчас россияне и американцы впервые выясняли отношения на дороге. Всё это свидетельствует о росте напряжённости. Как обращает внимание, подобные «стычки» уже происходили между российскими и американскими военными самолётами в небе над Сирией два года назад, и с тех пор неоднократно повторялись в других местах по всему миру.

По мнению наблюдателей, такие инциденты могут привести к внезапному обострению ситуации в регионе, где действует множество разных игроков.

С октября 2019 года российские силы патрулируют области на северо-востоке, ранее находившиеся под контролем американских войск и их союзников, преимущественно курдов. Кремль утверждает, что именно его силы помогли урегулировать конфликт между военными США и местными жителями, произошедший 12 февраля в деревне неподалёку от города Камышлы. Однако, по словам The Drive, неясно, что конкретно сделали россияне для разрешения инцидента. В тот же период в сети появилось видео, на котором российский военный говорит на арабском языке и якобы «подстрекает» мирных сирийцев кричать антиамериканские и проасадские слоганы.