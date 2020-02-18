Bild: немецкий политик призвал наказать Россию за «военные преступления» в Сирии

Глава комитета немецкого бундестага по внешней политике Норберт Рёттген осудил Россию за её действия в Сирии, сообщает Bild. В отличие от других политиков, которые «отмалчиваются», он призвал принять жёсткие меры, чтобы сподвигнуть Москву к переосмыслению своей стратегии в регионе. Политик считает, что на Кремль нужно оказать максимальное политическое и экономическое давление.
В ходе боёв cирийского лидера Башара Асада с повстанцами Россия оказывает ему воздушную поддержку, пишет Bild. При этом в результате бомбардировок зачастую гибнут гражданские. Однако немецкие власти отказываются признавать происходящее, и в своих заялениях практически не упоминают о причастности России к событиям в регионе.
К примеру, недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил: «Асад принимает в расчёт смерть беззащитных людей, что ужасает. Россия должна оказать влияние на режим». Канцлер же Германии Ангела Меркель вообще дистанцировалась от этой дискуссии. Во время своего последнего визита в Москву она стояла рядом с главой Кремля Владимиром Путиным и сказала, что рада тому, что «удалось обсудить возможность перемирия» в Сирии. С тех пор она молчит о «преступлениях» Москвы.
Глава комитета немецкого бундестага по внешней политике Норберт Реттген ведёт себя по-другому. «Целенаправленная бомбардировка гражданских российскими ВВС — это отвратительное военное преступление. Многие умиряют, миллионы людей бегут из страны» — заявил политик. При этом Запад «отводит глаза». «Это позор и противоречит нашим собственным интересам безопасности», считает он.
Рёттген требует принять жёсткие меры, чтобы сподвигнуть Путина к переосмыслению своей стратегии в Сирии: «Сейчас на Россию необходимо оказывать максимальное политическое и экономическое давление, чтобы она прекратила бомбардировки гражданского населения. Если преступления не прекратятся, нужно будет принять санкции против России». Также эксперт по внешней политике опасается обострения конфликта между Дамаском и Анкарой в Идлибе. «Он может перерасти в войну», — предостерегает Рёттген.
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