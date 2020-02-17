Der Standard: Анкара грозит Дамаску, но ищет диалога с Москвой

«Турцию ничего не будет сдерживать, если нападения на наших солдат продолжатся», — пригрозил Дамаску турецкий вице-президент Фуат Октай, комментируя события в провинции Идлиб. Ситуация в регионе обостряется, но несмотря на это Анкара заинтересована в дальнейшем диалоге. Впрочем, если дипломатические усилия не дадут плодов, Турция готова пойти на «необходимые меры».

Анкара пригрозила сирийскому лидеру Башару Асаду отмщением, если тот продолжит атаковать турецкие войска в провинции Идлиб, сообщает Der Standard. «Режим должен это знать: Турцию ничего не будет сдерживать, если нападения на наших солдат продолжатся», — заявил турецкий вице-президент Фуат Октай. Его послание передали и русским, отмечает австрийское издание.



Но несмотря на обострение ситуации, Анкара заинтересована в дальнейшем диалоге с Москвой. На следующей неделе турецкая делегация приедет в российскую столицу для переговоров, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Но если дипломатические усилия не принесут плодов, то его страна будет готова принять необходимые меры, ведь атаки сирийских войск неприемлемы, добавил дипломат.



В связи со сложившейся ситуации глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас призвал Кремль поспособствовать окончанию боевых действий в Идлибе, продолжает издание. «Мы очень опасаемся, что дело может дойти до гуманитарной катастрофы, если не прекратить идущие там бои», — заявил он в Мюнхене во время встречи с Чавушоглу и своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Мааса, Москва должна повлиять на сирийские власти: «Иначе, как мы прогнозируем, регион покинут ещё больше людей. А в этом никто не заинтересован».



Россия в свою очередь обвинила турецкую армию в распространении ложной информации о реальном ходе боёв в Идлибе, в частности — о количестве убитых сирийских военных. В российском Минобороны опасаются, что «безответственные заявления» могут обострить ситуацию и подтолкнуть к «поспешным решениям». Там призвали прекратить провокации и сосредоточиться на поиске мирного решения.