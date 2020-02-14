Euronews: Сирия признала геноцид армян на фоне обострения противостояния с Турцией

03:00 Глава ОСК рассказал о ключевых российско-индийских проектах Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о ключевых российско-индийских проектах по линии военно-технического сотрудничества (ВТС).

03:00 Одного из участников видео о коронавирусе в Тюмени отправили под арест В Тюмени установили личности всех участников видеоролика, герои которого имитировали приступ, вызванный коронавирусом.

03:00 Лукашенко рассказал белорусам, как всегда быть здоровыми Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Светлогорска рассказал, как всегда оставаться здоровыми.

03:00 Белоруссия прорабатывает вариант поставок нефти через порт Гданьска Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба».

03:00 ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе Заявления Министерства обороны Турции о том, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в Идлибской зоне деэскалации не соответствует действительности. Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон.

03:00 Репилов победил в спринте на ЧМ по санному спорту в Сочи Российский саночник Роман Репилов выиграл спринт на чемпионате мира в Сочи.

03:00 Онищенко оценил предложение запретить посылки из Китая Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил предложение запретить посылки из Китая.

03:00 Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге после отказа Квитовой Россиянка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, так как её соперница по 1/4 финала чешка Петра Квитова снялась с соревнований.

03:00 В Алеппо сбит вертолёт Вертолёт правительства Сирии сбит на северо-западе провинции Алеппо, сообщает Anadolu со ссылкой на «сирийскую оппозиционную группу».

03:00 Экипажи Су-24М приняли участие в учениях в Волгоградской области Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М приняли участие в лётно-тактических учениях в Волгоградской области.

03:00 Обвиняемому в госизмене Королёву дважды вызывали скорую помощь в СИЗО Обвиняемому в государственной измене пенсионеру из Владивостока Виктору Королёву в СИЗО «Лефортово» дважды вызывали скорую помощь из-за проблем с сердцем.

03:00 В России и Белоруссии пройдёт «ВузЭкоФест-2020» Ежегодный образовательно-просветительский фестиваль в области устойчивого развития «ВузЭкоФест-2020» пройдёт в России и Белоруссии с 13 по 26 апреля.

03:00 В Госдуме оценили ситуацию с коронавирусом Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал заявление советника при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини о том, что при неблагоприятном сценарии распространения нового типа коронавируса заразиться могут до двух третей населения планеты.

03:00 Тарасов избежал наказания от РФС за шутку о коронавирусе РФС решил не наказывать полузащитника Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе.

03:00 Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».

03:00 Советского разведчика Ботяна похоронят на Троекуровском кладбище Легендарного разведчика Героя России Алексея Ботяна, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, похоронят в понедельник, 17 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве.

03:00 Завершивший карьеру фигурист Мозгов намерен стать тренером и добиться высоких показателей Фигурист Сергей Мозгов, выступавший в танцах на льду в паре с Бетиной Поповой, рассказал, чем займётся по завершении спортивной карьеры.

03:00 При жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Ямале погибли два человека В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

03:00 Курникова выложила в Instagram фото своего третьего ребёнка от Иглесиаса Российская теннисистка Анна Курникова впервые показала своего третьего ребёнка, рождённого от испанского поп-певца Энрике Иглесиаса.

03:00 Путин помиловал трёх россиян Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании трёх россиян. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

03:00 В Мюнхене состоится встреча глав МИД по катастрофе украинского Boeing Главы МИД пяти стран в субботу, 15 февраля, проведут встречу, посвящённую крушению самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.

03:00 В МЧС назвали предварительную причину жёсткой посадки Ми-8 на Ямале Вертолёт Ми-8, совершивший жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, попал в пургу, у него сломались лопасти, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

03:00 Саночница Катникова завоевала золото ЧМ в Сочи, у Ивановой — серебро Российская саночница Екатерина Катникова выиграла спринт на чемпионате мира в Сочи.

03:00 Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег Российский предприниматель Олег Дерипаска назвал голословными утверждения о том, что он якобы отмывал деньги.

03:00 Рауфа Арашукова перевели в камеру к Абызову в СИЗО «Лефортово» Обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков переведён в камеру к бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову.

03:00 Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале Вертолёт Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

03:00 «Трезвая Россия» потребовала проверить всех боксёров сборной страны на наркотики Организация «Трезвая Россия» потребовала от Федерации бокса России (ФБР) пожизненно отстранить двукратного чемпиона страны Георгия Кушиташвили, в анализах которого обнаружили следы кокаина, а также провести внеплановую проверку всех членов национальной сборной.

03:00 «Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи» В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о готовящемся переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

03:00 Глава МВД Латвии считает, что дети должны владеть русским языком Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс считает, что дети в республике должны, наряду с латышским языком, владеть русским и английским. Об этом он заявил в эфире программы «Точки над i» LTV7.

03:00 Суд оставил под стражей обвиняемую в шпионаже Цуркан Первый апелляционный суд Москвы оставил под стражей до 14 марта обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан.

03:00 Адвокат Кушиташвили считает, что кокаин подсыпали в напиток боксёра Александр Дегтерев, адвокат арестованного за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, допускает, что кокаин могли подмешать в напиток его подзащитного.

03:00 В МЧС сообщили о локализации пожара в цехе в Челябинске Возгорание в цехе по производству пищевой плёнки в Челябинске локализовано на площади 2,9 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.

03:00 Роскачество дало рекомендации по выбору вина к празднику Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать вино к праздничному столу.

03:00 Саночники Денисьев и Антонов выиграли спринт на ЧМ в Сочи Российский парный экипаж в составе Александра Денисьева и Владислава Антонова выиграл спринт на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

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03:00 В Татарстане планируют выделить 7,7 млн рублей на создание 10 фильмов Министерство культуры Татарстана в этом году планирует выделить на создание десяти фильмов 7,7 млн рублей.

03:00 В Нижегородской области рассказали о повторной проверке после гибели новорождённого Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал, что региональный Минздрав проводит повторную проверку по факту гибели ребёнка после выписки из перинатального центра в Дзержинске.

03:00 Лукашенко заявил о «намёках» России на присоединение Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом сообщает БЕЛТА.

03:00 Витренко через суд потребовал премию за победу над «Газпромом» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

03:00 В Тверской области проводят проверку по факту конфликта между учеником и учителем В Тверской области организовали проверку по факту конфликта между учеником и учителем музыки.

03:00 СК возбудил дело по факту истязания детей в Москве Следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей, которые в течение нескольких лет применяли физическое насилие к детям. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.

03:00 Татьяна Воробьёва назначена помощником Мишустина Татьяна Воробьёва назначена помощником российского премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

03:00 РФС организовал конкурс для влюблённых болельщиков Российский футбольный союз (РФС) совместно с платёжной системой «Мир» и радио Romantika разыгрывает поездку на двоих в Стокгольм с прогулкой, ужином и билетами на матч сборной России с командой Швеции, запланированный на 28 марта.

03:00 Федерация бокса России хочет пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили В Федерации бокса России (ФБР) заявили о намерении пожизненно дисквалифицировать двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

03:00 Белоруссия и «Газпром» договорились о ценах на газ в 2020 году Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между компанией и правительством республики, в соответствии с которым определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году.

03:00 Черчесов о Рейнгольде: любое его слово заставляло задуматься над тем, что мы делаем Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил с речью на церемонии прощания с ветераном московского «Спартака» Валерием Рейнгольдом, который скончался 11 февраля на 78-м году жизни.

03:00 В МИД России рассказали о российских специалистах в ЦАР Подготовкой военнослужащих и представителей правоохранительных органов Центрально-Африканской Республики занимаются 235 российских специалистов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

03:00 В Челябинске горит цех на площади 2,5 тысячи квадратных метров В Челябинске горит цех по производству пищевой плёнки на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.