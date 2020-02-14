Euronews: Сирия признала геноцид армян на фоне обострения противостояния с Турцией

Сирийский парламент признал «геноцидом» преследования армян в Османской империи. Это голосование состоялось на фоне обострения противостояния между правительственной сирийской армией и турецкими силами под Идлибом. Турция при этом обвиняет Россию в «пособничестве военным преступлениям» Дамаска, передаёт Euronews.
Парламент Сирии осудил массовое убийство и депортацию армян в Османской империи в начале XX века как «геноцид». Эту резолюцию депутаты поддержали единогласно.
Вопреки протестам Турции, геноцид армян официально признали более 30 государств. За несколько лет, начиная с 1915 года, в Османской империи были убиты и депортированы более полутора миллионов человек.
Многие из них похоронены на территории современной Сирии. Рядом с городом Дейр-эз-Зор, например, располагался концентрационный лагерь, где завершались так называемые марши смерти.
Сирийский парламент признал эти события «геноцидом» на фоне обострения противостояния с Турцией под Идлибом. Анкара направила свои войска в демилитаризованную зону и грозится до конца февраля вытеснить силы Башара Асада из этого района. Турецкие власти обвиняют сирийскую правительственную армию в убийстве турецких военнослужащих и мирных жителей, а Москву — в «пособничестве военным преступлениям».
Россия эти претензии отвергает и призывает к «конструктивному диалогу». В четверг начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию в Идлибе по телефону со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. А в Москве собираются провести очередные переговоры по этому вопросу с делегацией из Анкары.
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