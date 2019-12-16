Корреспондент: за индейцев ответите — Эрдоган отреагировал на признание в США геноцида армян

В ответ на признание геноцида армян турецкий президент Эрдоган пригрозил США утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки. Как пишет «Корреспондент», он также подчеркнул, что «истребление индейцев стало позорной страницей в истории США».

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил США в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки. Как пишет «Корреспондент», турецкий лидер призвал американских законодателей изучить миллион документов времён Османской империи о событиях 1915 года, которые Анкара открыла для общего доступа.

«Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке?» — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что «истребление индейцев стало позорной страницей в истории США».

Как напоминает издание, 12 декабря сенат конгресса США принял резолюцию о признании геноцида армян Османской империей. В конце XIX — начале XX века Османская империя осуществляла преследования армянского населения. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 млн армян.

Факт геноцида признали более 20 стран, однако Турция считает некорректным использование термина «геноцид», утверждая, что в тот период шла братоубийственная война и обе стороны понесли большие потери.