Bloomberg: Москва и Анкара близки к подписанию соглашения о совместном производстве ракет

Представитель Турции заявил, что сделка с Россией о передаче технологий и совместном производстве ракет «уже не за горами». Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что угроза санкций со стороны Вашингтона не отпугнула Анкару от российских систем вооружения.
Турция намерена подписать с Россией соглашение с целью совместно производить ракеты и получить ноу-хау для разработки собственных оборонных систем, пишет Bloomberg. Как отмечают авторы статьи, этот шаг «может усилить критику» со стороны партнёров Турции по НАТО, заявляющих, что Анкара «отдаляется от блока».
«Мы подпишем сделку, после того как договоримся о последних подробностях касательно совместного производства или производства некоторых элементов в Турции, а также о передаче технологий», — цитирует издание руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
Всё это делается в рамках переговоров о второй закупке С-400 у России, сообщает Bloomberg. По словам Демира, «подписаниесделкиуженезагорами».
Эти заявления свидетельствуют о том, что Турция не испугалась американских санкций за приобретение российских систем вооружения, рассуждает издание. «Два союзника по НАТО спорят о потенциальных рисках, которые представляет эта закупка для самой дорогой оружейной программы Пентагона — истребителя F-35, разработанного Lockheed Martin», — говорится в статье.
Ранее на этой неделе комитет сената США по международным отношениям проголосовал за санкции против Турции. Американские законодатели предпринимают меры, чтобы «наказать» другие страны за крупные покупки вооружений у России.
Пентагон ставит Турции условие для получения самолётов F-35 — «избавиться от С-400». «Не просто держать её на складе под замком, а именно избавиться от этой системы вооружений», — поясняет официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается идти на этот шаг.
Демир заявил, что Москва предложила Анкаре самолёты Су-35 «по определённой цене». Кроме того, по его словам, Турция «открыта для переговоров о покупке ракет Patriotамериканского производства, если США перестанут выдвигать Анкаре предварительное условие отказаться от С-400».
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус поздравила от лица страны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой его Консервативной партии на досрочных парламентских выборах.
Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор выразил мнение, что рассмотрение возможной апелляции России на санкции WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершится к марту или апрелю 2020 года.
В Башкирии перед судом предстанут бывшие полицейские, обвиняемые в превышении должностных полномочий, вымогательстве и мошенничестве, а также в угоне без цели хищения. Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональный СУ СК России.
Во время переговоров на парижском саммите российской стороне удалось отстоять неизменность Минских соглашений, при этом участники дискуссии разговаривали «на высоких тонах», рассказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на площадке клуба «Валдай».
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру. Как отметила спортсменка, она останется со своими тренерами и будет в ближайший год изучать новые элементы.
Правительство Севастополя наделило Департамент образования и науки полномочиями выбирать кандидатуры для участия в государственной программе «Земский учитель» в следующем году. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Известный актёр и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский подверг критике решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранить президента армейцев Евгения Гинера от футбола на три месяца за слова в адрес главы Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
В Службе безопасности Украины заявили, что руководители управления Госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния колледжа, в котором при пожаре погибли 16 человек.
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Евгений Гараничев испытывал недомогание во время спринтерской гонки на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с Inforeactor оценил перспективы отношений России и Великобритании после победы Консервативной партии во главе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на парламентских выборах.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев заявил о намерении подать заявку на проведение Кубка мира по регби 2027 года, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Заместитель министра сельского хозяйства Китая Хань Цзюнь заявил, что китайская сторона значительно увеличит импорт американской сельхозпродукции после вступления в силу первой части торговой сделки с США.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.