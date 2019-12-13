Bloomberg: Москва и Анкара близки к подписанию соглашения о совместном производстве ракет

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03:00 Роднина о решении Загитовой: мы должны нести ответственность за детей Победительница трёх Олимпиад по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о решении чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

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03:00 В Башкирии намерены судить бывших полицейских В Башкирии перед судом предстанут бывшие полицейские, обвиняемые в превышении должностных полномочий, вымогательстве и мошенничестве, а также в угоне без цели хищения. Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональный СУ СК России.

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03:00 Мастер спорта СССР оценил выступление российских клубов в еврокубках Мастер спорта СССР Валерий Рейнгольд в беседе с Inforeactor оценил выступление российских клубов в еврокубках.

03:00 Ягудин о решении Загитовой: она вправе делать всё, что ей захочется Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

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