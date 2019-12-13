Bloomberg Оригинал

Bloomberg: Москва и Анкара близки к подписанию соглашения о совместном производстве ракет

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Представитель Турции заявил, что сделка с Россией о передаче технологий и совместном производстве ракет «уже не за горами». Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что угроза санкций со стороны Вашингтона не отпугнула Анкару от российских систем вооружения.
Bloomberg: Москва и Анкара близки к подписанию соглашения о совместном производстве ракет
Reuters

Турция намерена подписать с Россией соглашение с целью совместно производить ракеты и получить ноу-хау для разработки собственных оборонных систем, пишет Bloomberg. Как отмечают авторы статьи, этот шаг «может усилить критику» со стороны партнёров Турции по НАТО, заявляющих, что Анкара «отдаляется от блока».

«Мы подпишем сделку, после того как договоримся о последних подробностях касательно совместного производства или производства некоторых элементов в Турции, а также о передаче технологий», — цитирует издание руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

Всё это делается в рамках переговоров о второй закупке С-400 у России, сообщает Bloomberg. По словам Демира, «подписание сделки уже не за горами».

Эти заявления свидетельствуют о том, что Турция не испугалась американских санкций за приобретение российских систем вооружения, рассуждает издание. «Два союзника по НАТО спорят о потенциальных рисках, которые представляет эта закупка для самой дорогой оружейной программы Пентагона — истребителя F-35, разработанного Lockheed Martin», — говорится в статье.

Ранее на этой неделе комитет сената США по международным отношениям проголосовал за санкции против Турции. Американские законодатели предпринимают меры, чтобы «наказать» другие страны за крупные покупки вооружений у России.

Пентагон ставит Турции условие для получения самолётов F-35 — «избавиться от С-400». «Не просто держать её на складе под замком, а именно избавиться от этой системы вооружений», — поясняет официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается идти на этот шаг.

Демир заявил, что Москва предложила Анкаре самолёты Су-35 «по определённой цене». Кроме того, по его словам, Турция «открыта для переговоров о покупке ракет Patriot американского производства, если США перестанут выдвигать Анкаре предварительное условие отказаться от С-400».

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
F-35 НАТО переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Россия С-400 санкции США Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров