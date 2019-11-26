Times: Турция проверила российские комплексы C-400 на американских F-16

Под Анкарой прошли первые испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400, покупка которых подпортила отношения Турции с союзниками по НАТО. В качестве учебных целей выступили истребители американского производства F-16, стоящие на вооружении местных ВВС уже 32 года, передаёт The Times.

Турция начала испытывать недавно приобретённые российские зенитно-ракетные комплексы С-400 против произведённых в США истребителей F-16, пишет The Times.

По словам издания, местное телевидение продемонстрировало нечёткие кадры с первого тестирования радаров С-400, которые начались накануне в пригороде Анкары. Американские боевые самолёты, которые находятся на службе турецких ВВС уже 32 года, были использованы в качестве учебных целей. Столичные власти предупредили жителей, что в ближайшие дни F-16 и другие воздушные суда будут пролетать низко над землёй.

С-400 были доставлены в страну в июле после почти трёх лет переговоров между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным. В результате Турцию исключили из программы НАТО по покупке и обучению полётам на малозаметных истребителях нового поколения F-35.

По данным турецких СМИ, С-400 будут размещены в Анкаре и полностью войдут в строй в апреле 2020 года. Летом развёртывание комплексов забуксовало из-за того, что Вашингтон пытался «вернуть Эрдогана в военный строй США».

Вашингтон опасается, что С-400 помогут Москве собирать информацию о западных боевых технологиях, в том числе F-35, «намного быстрее обычного». Поэтому решение Турции купить ЗРК у России вызвало кризис внутри Североатлантического альянса, особенно на фоне противостояния двух сторон «в стиле холодной войны», поясняет The Times.

Ранее Турция отвергла предложение купить американскую ракетную систему «Патриот» из-за ограничений на передачу интеллектуальной собственности. Но больше всего отношения между странами испортило развитие событий в Сирии, «которое ещё сильнее подтолкнуло Эрдогана в объятия Путина», считает издание.

Недавнее турецкое вторжение на севере Сирии заставило Дональда Трампа вывести из региона американские войска. В итоге правительственные войска Асада при поддержке российской армии заняли эту территорию, напоминает издание.

Пока Эрдоган готовился к наступлению, Трамп отправил ему письмо, в котором призвал не мнить себя «крутым парнем» и не быть «дураком». Источники в Анкаре говорят, что турецкий президент выбросил это послание в мусорную корзину.

Позже Эрдоган приезжал с государственным визитом в Вашингтон и, как казалось, вновь нашёл общий язык с Трампом. Американские чиновники заявляли, что сделка по С-400 стала главной темой переговоров.

Но спустя два дня после встречи турецкий лидер вновь подчеркнул, что он не намерен расставаться с российскими комплексами, даже в случае покупки американских систем. «Мы считаем предложение приобрести только «Патриоты» и полностью отказаться от российских С-400 вмешательством в наши внутренние дела», — заявил он.

В свете последних событий существует большая вероятность, что США введут санкции против Турции за покупку С-400. До сих пор эта идея «оставалась на дипломатических задворках» благодаря личной дружбе двух лидеров и их зятьёв, подчёркивает The Times.