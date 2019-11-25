Bloomberg: несмотря на угрозы Вашингтона, Турция начинает испытания ЗРК С-400

Турция начинает испытания одного из компонентов закупленного у России ЗРК С-400, пишет Bloomberg. Турецкие власти идут на этот шаг, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона наказать Анкару за то, что последняя принимает на вооружение российский комплекс.
Турция начинает испытания ракетных радаров ЗРК С-400, сообщает Bloomberg. Этот шаг может обострить споры с США и, возможно, даже спровоцировать введение санкций против Анкары.
Для испытаний радиолокационного оборудования российского зенитно-ракетного комплекса будет использован военный самолёт, отмечает издание со ссылкой на представителя оборонного ведомства Турции, который пожелал остаться неизвестным.
Решение об испытаниях было принято после состоявшейся в этом месяце встречи между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским лидером Дональдом Трампом. В ходе этой беседы Эрдоган заявил, что не собирается отказываться от развёртывания российских систем, даже несмотря на намерения конгресса США наказать Анкару за подобные действия.
Как напоминает издание, Турция и Соединённые Штаты, будучи союзниками по НАТО, спорят друг с другом по поводу потенциальных рисков со стороны С-400 для дорогостоящей программы американских истребителей F-35.
Высокопоставленные чиновники Пентагона неоднократно заявляли о том, что Турция не сможет продолжить выпуск комплектующих для F-35, а также не сможет закупать эти самолёты в том случае, если она всё-таки решит развернуть приобретённые у Москвы комплексы.
Официальные лица США обеспокоены тем, что секретные технологии, применяемые в передовых истребителях F-35, могут быть рассекречены и использованы для улучшения российской технологии в том случае, если у Турции на вооружении будет стоять и то и другое.
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