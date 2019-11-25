Bloomberg Оригинал

Bloomberg: несмотря на угрозы Вашингтона, Турция начинает испытания ЗРК С-400

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Турция начинает испытания одного из компонентов закупленного у России ЗРК С-400, пишет Bloomberg. Турецкие власти идут на этот шаг, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона наказать Анкару за то, что последняя принимает на вооружение российский комплекс.
Bloomberg: несмотря на угрозы Вашингтона, Турция начинает испытания ЗРК С-400
Reuters
Турция начинает испытания ракетных радаров ЗРК С-400, сообщает Bloomberg. Этот шаг может обострить споры с США и, возможно, даже спровоцировать введение санкций против Анкары.
 
Для испытаний радиолокационного оборудования российского зенитно-ракетного комплекса будет использован военный самолёт, отмечает издание со ссылкой на представителя оборонного ведомства Турции, который пожелал остаться неизвестным.
 
Решение об испытаниях было принято после состоявшейся в этом месяце встречи между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским лидером Дональдом Трампом. В ходе этой беседы Эрдоган заявил, что не собирается отказываться от развёртывания российских систем, даже несмотря на намерения конгресса США наказать Анкару за подобные действия.
 
Как напоминает издание, Турция и Соединённые Штаты, будучи союзниками по НАТО, спорят друг с другом по поводу потенциальных рисков со стороны С-400 для дорогостоящей программы американских истребителей F-35.
 
Высокопоставленные чиновники Пентагона неоднократно заявляли о том, что Турция не сможет продолжить выпуск комплектующих для F-35, а также не сможет закупать эти самолёты в том случае, если она всё-таки решит развернуть приобретённые у Москвы комплексы.
 
Официальные лица США обеспокоены тем, что секретные технологии, применяемые в передовых истребителях F-35, могут быть рассекречены и использованы для улучшения российской технологии в том случае, если у Турции на вооружении будет стоять и то и другое. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
F-35 Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Россия С-400 США Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров