Bloomberg: несмотря на угрозы Вашингтона, Турция начинает испытания ЗРК С-400

Турция начинает испытания ракетных радаров ЗРК С-400, сообщает Bloomberg. Этот шаг может обострить споры с США и, возможно, даже спровоцировать введение санкций против Анкары.

Для испытаний радиолокационного оборудования российского зенитно-ракетного комплекса будет использован военный самолёт, отмечает издание со ссылкой на представителя оборонного ведомства Турции, который пожелал остаться неизвестным.

Решение об испытаниях было принято после состоявшейся в этом месяце встречи между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским лидером Дональдом Трампом. В ходе этой беседы Эрдоган заявил, что не собирается отказываться от развёртывания российских систем, даже несмотря на намерения конгресса США наказать Анкару за подобные действия.

Как напоминает издание, Турция и Соединённые Штаты, будучи союзниками по НАТО, спорят друг с другом по поводу потенциальных рисков со стороны С-400 для дорогостоящей программы американских истребителей F-35.

Высокопоставленные чиновники Пентагона неоднократно заявляли о том, что Турция не сможет продолжить выпуск комплектующих для F-35, а также не сможет закупать эти самолёты в том случае, если она всё-таки решит развернуть приобретённые у Москвы комплексы.

Официальные лица США обеспокоены тем, что секретные технологии, применяемые в передовых истребителях F-35, могут быть рассекречены и использованы для улучшения российской технологии в том случае, если у Турции на вооружении будет стоять и то и другое.