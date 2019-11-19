Daily Sabah: Эрдоган рассказал, что Трамп «принял позицию» Турции по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил американскому коллеге обстоятельства покупки российских ЗРК С-400, и тот «принял позицию Анкары». Об этом турецкий лидер рассказал на встрече с парламентской группой своей Партии справедливости и развития. Как отмечает Daily Sabah, Эрдоган также подчеркнул, что Турция будет снова «искать альтернативы», если США откажутся продавать ей свои истребители F-35.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп признал позицию Турции по ЗРК С-400, после того как турецкий лидер «объяснил все обстоятельства», сообщает Daily Sabah.
«Я рассказал Трампу, как Турцию подтолкнули к покупке ракетных комплексов С-400 у России, и он признал нашу позицию», — объявил Эрдоган во время встречи парламентской группы своей Партии справедливости и развития.
Кроме того, как отмечает издание, турецкий президент заявил главе Белого дома, что Анкара не собирается отказываться от сделки по С-400 и намерена «искать альтернативы», если США не хотят идти на компромисс по продаже союзникам истребителей F-35.
Daily Sabah напоминает, что Турция решилась на покупку С-400 у России ещё в 2017 году, когда американцы отказались продавать ей свои комплексы. Но затем США стали говорить Анкаре, что вместо российских ЗРК, «несовместимых» с натовскими системами, ей лучше приобрести американские Patriot. На это Турция возразила, что нежелание Вашингтона продавать свои комплексы как раз и послужило причиной того, что она обратилась к России, предложившей более выгодную сделку и передачу технологий.
Беседа лидеров состоялась во время недавнего визита Эрдогана в Вашингтон. Также турецкий лидер выразил в адрес США критику за то, что Вашингтон называет курдские Отряды народной самообороны в Сирии, которые Анкара считает «террористами», своими «партнёрами».
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