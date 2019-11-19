Daily Sabah: Эрдоган рассказал, что Трамп «принял позицию» Турции по С-400

03:00 В «Металлурге» прокомментировали инцидент с оскорблением в соцсети вратаря Галимова Магнитогорский «Металлург» опубликовал заявление, в котором утверждает, что критика в адрес вратаря команды Станислава Галимова, опубликованная от лица официальной группы в соцсети «Вконтакте», не является позицией клуба, а лишь следствие взлома аккаунта одного из администраторов.

03:00 Обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом Компания «Газпром» заявила, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом.

03:00 Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о подписании cо своим французским коллегой Кристофом Кастанером межправительственного соглашения об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

03:00 Постпред США при НАТО заявила о лидерстве Вашингтона в альянсе Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон является лидером альянса, который необходим для поддержания безопасности в Европе.

03:00 Украина представила проект лунного посадочного аппарата Украинское конструкторское бюро «Южное» на выставке Dubai Airshow 2019 представило концептуальный проект семейства лунных посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне и доставлять грузы массой до 150 кг.

03:00 Власти Москвы планируют вернуть восьмерых детей их матери В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что восьмерых детей, которых обнаружили простуженными в квартире с бабушкой, планируют вернуть матери после того, как она наладит ситуацию в семье.

03:00 Сборная Бразилии крупно обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче Футболисты сборной Бразилии добились крупной победы над командой Южной Кореи в контрольном поединке.

03:00 Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актёра Артур Согомонян, являющийся другом актёра Армена Джигарханяна, рассказал о состоянии здоровья артиста.

03:00 РФС организовал клуб болельщиков сборной России по футболу «Наши парни» Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске клуба болельщиков сборной России по футболу «Наши парни», после вступления в который можно будет приобрести билеты на матчи национальной команды на Евро-2020.

03:00 ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.

03:00 Всемирный банк заявил о снижении уровня бедности на Украине Всемирный банк опубликовал статистические данные по Украине, в которых указывается, что за год уровень бедности в стране снизился на 2%.

03:00 МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, по мнению немецкой стороны, Россия в настоящее время должна выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

03:00 Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020 Футболисты юношеской сборной России обыграли команду Польши в заключительном туре первого отборочного раунда Евро-2020.

03:00 В Ростовской области на полицейского завели дело из-за наркотиков В Ростовской области возбудили дело против подбросившего наркотики мужчине полицейского, сообщает СУ СК России по региону.

03:00 Германия призвала сохранить транзит газа через Украину Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе брифинга в Киеве.

03:00 Сбербанк одобрил продажу «Яндексу» «золотой акции» за €1 Правление Сбербанка одобрило сделку по продаже «золотой акции» «Яндекса» обратно этой компании по цене приобретения — за €1. Об этом сообщает пресс-служба банка.

03:00 Источник: «Сочи» не договорился с Федотовым, главным кандидатом на пост тренера стал Бердыев Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» рассматривает экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в качестве основного кандидата на должность главного тренера.

03:00 МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.

03:00 ООН оценила помилование обвинённых в военных преступлениях солдат США Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл прокомментировал решение президента США Дональда Трампа помиловать трёх обвинённых в военных преступлениях американских солдат.

03:00 Медведева заявила, что довольна своими оценками на этапе Гран-при в Москве Российская фигуристка подвела итоги этапа Гран-при в Москве, во время которого ей удалось установить личный рекорд по набранным баллам за короткую программу и в сумме за два проката.

03:00 Политолог прокомментировал прекращение в Швеции следствия против Ассанжа Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал прекращение в Швеции расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

03:00 В Москве прошёл III Глобальный форум молодых дипломатов В Москве 13—15 ноября прошёл III Глобальный форум молодых дипломатов, организованный Советом молодых дипломатов МИД России при поддержке Россотрудничества.

03:00 Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи лидеров стран нормандского формата в Париже он намерен поднять вопрос возвращения под контроль Киева территорий самопровозглашённых республик Донбасса.

03:00 В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты Законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок её расчёта, внесён в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

03:00 СМИ: «Рубин» и ЦСКА сошлись в борьбе за футболиста «Нефтехимика» Казанский «Рубин» и московский ЦСКА спорят за полузащитника клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нефтехимик».

03:00 В ООН заявили о сложной ситуации с туалетами в мире В честь Всемирного дня туалета в ООН опубликовали статистические данные, указывающие на санитарные проблемы в мире.

03:00 Колосков назвал бредом новость о возможном лишении России домашних матчей на Евро-2020 Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборную России могут лишить домашних матчей на чемпионате Европы — 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

03:00 В Госдуме оценили планы США увеличить численность войск в Польше Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT намерение США в десять раз увеличить численность войск на польской территории.

03:00 Генсек НАТО рассказал о работе с Белоруссией Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ведёт работу с Белоруссией по вопросам транспарентности и снижения рисков.

03:00 Американские военные высадились в сирийской провинции Хасеке Десантный отряд американских сил высадился в одном из селений сирийской провинции Хасеке.

03:00 Узбекистан обыграл Палестину в отборе к ЧМ-2022, Шомуродов оформил дубль Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Палестины в квалификации к чемпионату мира — 2022.

03:00 Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.

03:00 Суд в Москве отменил решение о штрафе по статье о фейковых новостях Хорошёвский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины» об административном штрафе по статье о фейковых новостях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Фёдора Трусова.

03:00 МИД Турции осудил решение США по израильским поселениям Турецкий МИД осудил решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.

03:00 Пресс-служба «Металлурга» раскритиковала вратаря после поражения от «Амура», назвав его «дырявым» Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» критически отозвалась об игре вратаря Станислава Галимова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Амуром» (2:3).

03:00 «Нафтогаз»: российская скидка на газ окупится через 28 лет Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предложенная Россией скидка на поставку газа на Украину без посредников в обмен на отказ компании от $3 млрд победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет.

03:00 Юрист прокомментировал прекращение в Швеции следствия против Ассанжа Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT прекращение в Швеции расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

03:00 Госдума одобрила во втором чтении проект о хранении личных данных Государственная дума во втором чтении одобрила законопроект, предполагающий введение штрафов за нарушение операторами требований хранения персональных данных в России.

03:00 В ФРГ назвали незаконной поселенческую активность Израиля В МИД Германии заявили, что поселенческая активность Израиля незаконна.

03:00 СМИ: МЮ готов заплатить £65 млн за полузащитника «Спортинга» Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется приобретением португальского полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.

03:00 Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2020 году Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что обязательный единый государственный экзамен по истории может быть введён в нескольких российских регионах в 2020 году.

03:00 Путин встретится с президентом Швейцарии в Москве Российский лидер Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером 21 ноября в Москве.

03:00 СК завёл дело на посадившую сына за руль автомобиля мать из Татарстана На посадившую шестилетнего сына за руль автомобиля на скорости 130 км/ч жительницу Набережных Челнов завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

03:00 США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

03:00 ФСИН не получала рапорт замглавы службы Максименко об увольнении Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не получала рапорт заместителя директора ведомства Валерия Максименко об увольнении, заявили в пресс-службе.

03:00 ГБР отказалось закрыть уголовное дело против Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось закрыть уголовное производство против бывшего президента Украины Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

03:00 Самедов рассказал о важности Головина для сборной России Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о важности для национальной команды футболиста «Монако» Александра Головина.

03:00 Суд отложил рассмотрение дела против москвича о продаже камеры наблюдения за ребёнком В Москве суд отложил рассмотрение уголовного дела против москвича Дениса Кабреры, которого обвиняют в обороте шпионских устройств. Об этом RT рассказал сам Кабрера.

03:00 Госдума приняла во втором чтении законопроект о физлицах-иноагентах Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.