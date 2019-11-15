Der Spiegel: немецкий политик призвал преодолеть «ностальгию по НАТО»

НАТО давно стало не более чем собственной тенью, считает представитель зелёных Германии и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин. В своей статье, опубликованной Der Spiegel, он призывает трезво оценить ситуацию: альянс расползается и переживает экзистенциальный кризис. НАТО уже не обеспечивает основополагающие интересы безопасности своих партнёров, поэтому Европа должна сама позаботиться о себе.

Можно приукрашивать положение НАТО, как это делает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, а можно «оценить ситуацию трезво: альянс расползается», констатирует немецкий политик Юрген Триттин в статье, опубликованной журналом Der Spiegel. По мнению представителя зелёных Германии и члена комитета по иностранным делам, «НАТО — всего лишь тень», поэтому Европе особенно важно как можно скорее позаботиться о своей безопасности.

Недавно глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас написал статью, в которой он утверждал, что Германия должна хотеть существования НАТО, однако это желание в данном случае подменяет действительность, считает Юрген Триттин. Он называет такую позицию «исконно немецким идеализмом»: того, чего быть не должно, быть не может.

Однако прав ли был президент Франции Эммануэль Макрон? Что это за альянс, в котором наиболее сильный в экономическом плане партнёр в лице США рассматривает легковые автомобили из второй по рангу страны — Германии — как угрозу своей национальной безопасности? Альянс, в котором Турция в который раз вторгается в другую страну с нарушением международного права и тем самым принуждает специальные силы Франции к отступлению? Альянс, в котором та же Турция проводит массовые этнические чистки и принудительное переселение, а остальные участники стоят в сторонке и подчёркивают, что НАТО — это союз ценностей?

Такому альянсу можно поставить диагноз «смерть мозга», но делать этого не нужно, утверждает автор статьи. В то же время, он настаивает на том, что «было бы наивно прятать голову в песок перед этой истиной». Пришло время быть честными с самими собой, призывает Триттин.

С его точки зрения, Хайко Маас тоскует по НАТО, которого нет уже давно. «На 70-й год своего существования альянс стал не более чем собственной тенью, — пишет немецкий политик на страницах Der Spiegel. — НАТО переживает экзистенциальный кризис».

Истина заключается в том, что из-за слишком различных интересов участников НАТО больше не может обеспечивать существенные интересы его членов в сфере безопасности, разъясняет Юрген Триттин. Вторжение Турции в Сирию напрямую угрожает интересам безопасности Европы: оно грозит уничтожить все успехи в борьбе с ИГ*.

Точно так же НАТО ничего не изменит и в ситуации со второй по величине угрозой европейской безопасности в Ливии, продолжает политик. Поэтому Европа должна собственными силами сделать всё для того, чтобы положить конец этому конфликту. Важнейшим шагом к этому могут стать действия входящих в НАТО и ЕС Италии и Франции, которые должны перестать поддерживать противоборствующие стороны финансовыми средствами и вооружениями.

Именно так Европа должна доказать, что способна справиться с проблемами, возникающими у неё на пороге, убеждён Триттин. «Это не делает НАТО избыточным, но вынуждает к болезненной расстановке приоритетов», — утверждает он. Делаем ли мы основную ставку на Евросоюз или просто слепо вооружаем НАТО до 2% ВВП? На этот вопрос Хайко Маас ответа не даёт, отметил в своей статье представитель зелёных Германии.

По его словам, «НАТО всегда знало и знает толк в сдерживании симметричных угроз». Альянс способен на это, потому что одни только европейские участники НАТО сейчас тратят на вооружения втрое больше, чем Россия, а также потому, что это в интересах ядерной державы США, подчёркивает Триттин. «Мы серьёзно относимся к опасениям восточноевропейских членов НАТО по поводу их безопасности», — настаивает он. Принцип «не впускать русских» работает, точно так же, как и принцип «не отпускать американцев», для этого и было основано НАТО. Однако о его третьей задаче, «не давать подняться немцам», никто сегодня не хочет слышать, пишет немецкий политик.

Между тем, в отношении к России между партнёрами по НАТО тоже наблюдаются стратегические разногласия. Отмена ДРСМД, возможно, была в интересах как США, так и России — но не в интересах Европы. Ядерное оружие угрожает её безопасности.

По мнению Триттина, министр иностранных дел Германии должен был не просто желать существования НАТО, а использовать его для продвижения предложений по разоружению. Например, предложить отказаться от американских систем ПРО в Восточной Европе, если Россия уберёт свои «Искандеры» из Калининграда. Конечно, подобные инициативы вызвали бы в альянсе много споров, однако ничего из этого так и не произошло вовсе, подчёркивает автор статьи.

В ситуации, когда НАТО уже не обеспечивает основополагающие интересы безопасности Европы, а члены НАТО даже провоцируют угрозу для европейской безопасности, Германия должна взять на себя больше ответственности, как в Европе, так и во всём мире, призывает Юрген Триттин. В то же время политику нельзя подменять милитаризацией. «Нам нужна стратегия для надёжного европейского суверенитета. А это означает, в первую очередь, укреплять силы Европы», — отмечает член комитета немецкого правительства по иностранным делам.

Для крупнейшего внутреннего рынка в мире это не столько военный вопрос, сколько вопрос экономической и финансовой политики. «Если мы хотим дать ответ на унилатерализм США, мы должны утвердить евро как глобальную ведущую валюту, — считает автор статьи. — Только так мы действительно сможем участвовать в международной политике и не будем больше беспомощными перед лицом односторонних санкций».

Однако для этого необходимо, прежде всего, преодолеть глубокий кризис между Германией и Францией. Для этого нужно не только привести оборонный экспорт к общим европейским стандартам. «Это означает не ставить больше эгоистические немецкие национальные интересы над интересами Европы — как, например, в случае цифрового налога», — настаивает Триттин. Также необходимо развивать возможности Европы в сфере мирного и военного вмешательства в «несимметричные конфликты» по соседству. Это выдвигает на передний план иное оснащение и снабжение, а не очередное усиление традиционного сдерживания. «Нужно больше полицейских, чем танков, больше вертолётов, чем фрегатов», — поясняет политик.

Это было бы противоположностью смерти мозга — однако для этого нужно, в первую очередь, «преодолеть ностальгию по НАТО в пользу реальной политики». Время быть честными с самими собой, призывает Юрген Триттин со страниц немецкого журнала Der Spiegel.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.