Обозреватель National Interest: Турции в НАТО не место

Ни один из союзников Турции по НАТО не может быть уверен, что Анкара поддержит его в случае возможного конфликта, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для National Interest. Турция не только выступила против союзников США курдов, но и приобрела российские С-400.

Сегодня Турцию, отвернувшуюся при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане от принципов либеральной демократии, не пригласили бы стать членом НАТО, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для National Interest.

По мнению Бэндоу, Анкара всегда была довольно необычным членом для трансатлантического союза, представляя собой бедную исламскую квазидемократию, неспособную укрепить юго-восточный фланга Западной Европы. Однако во время холодной войны Вашингтон предпочитал закрывать на это глаза, видя в стране удобный форпост на Ближнем Востоке.

Тем не менее светские националистические доктрины,известные как кемализм по имени основателя страны Мустафой Кемалем Ататюрком, постепенно распадались, уступая место новой идеологии.

В 2002 году снижение темпов развития экономики и отсутствие серьёзных конкурентов позволило прийти к власти «Партии справедливости и развития», которая во главе с Эрдоганом правит и по сей день.

Некоторое время, будучи премьер-министром, Эрдоган придерживался, казалось бы, либеральной повестки дня, стремясь к вступлению страны в ЕС. Однако к концу десятилетия он превратился в авторитарного лидера, подавляющего оппозицию и СМИ. Кроме того, действующий президент начал навязывать ценности исламского фундаментализма тем, кто придерживался более либеральных взглядов.

Внешняя политика страны стала также более агрессивной. Так, Турция дважды вторгалась на север Сирии, в ходе наступления против союзников США курдов. Более того, вопреки возражениям Вашингтона, Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы С-400.

Бэндоу отмечает, что в подобных условиях ни один из союзников Турции по НАТО не может быть уверен, что Анкара будет на его стороне в случае конфликта.

При этом США не позволили подобному изменению курса встать на пути дружбы двух стран, что подтверждает недавний визит Эрдогана в Вашингтон, в рамках которого президент Дональд Трамп назвал своего коллегу «другом».

«Трамп не должен был приглашать Эрдогана в Америку», — настаивает Бэндоу.Соединённым Штатам следует ввести эмбарго на поставку Турции истребителей F-35, убрать ядерное оружие с авиабазы Инджирлик на юге страны, а также исключить Турцию из любого военного планирования на Ближнем Востоке или в любом другом регионе.

«Трамп и Эрдоган могут быть друзьями, но Вашингтон и Анкара — нет», — пишет Бэндоу в своей статье для National Interest.