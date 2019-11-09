Daily Mail: Анкара начнёт возвращать боевиков ИГ в Европу на следующей неделе

Турция намерена начать экстрадицию иностранных членов «Исламского государства» в ближайший понедельник. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, пишет Daily Mail. При этом всё ещё неясно, как Анкара собирается репатриировать джихадистов, которых на родине лишили гражданства, отмечает издание.

Турция начнёт отправлять на родину задержанных иностранных боевиков «Исламского государства»* в начале следующей недели. С таким заявлением выступил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, который до этого пообещал экстрадировать джихадистов в западные страны, даже если их там лишили гражданства, пишет Daily Mail.

«Мы говорим вам, что собираемся отправлять их (джихадистов. — ИноТВ) обратно к вам. Мы начнём экстрадицию в понедельник, — заявил министр. — Не стоит пытаться избежать этого, мы их вам вернём. Делайте с ними, что хотите».

Ранее Сойлу сообщил, что Турция содержит под стражей 1200 иностранных членов ИГ, кроме того, 287 боевиков были захвачены в плен во время недавней операции на севере Сирии. Вместе с тем до сих пор остаётся неясным, как Анкара сможет репатриировать людей, которые утратили своё гражданство, отмечает издание.

Турецкие власти неоднократно критиковали страны Запада за отказ принимать своих граждан, вступавших в ряды ИГ в Сирии и Ираке. Только одна Великобритания лишила гражданства более 100 человек за борьбу на стороне джихадистов.

Самый примечательный британский прецедент — дело «невесты ИГ» Шамимы Бегум, которая после рождения ребёнка в лагере военнопленных умоляла пустить её на родину. Лондон отказался возвращать девушку, а министр внутренних дел Соединённого Королевства Саид Джавид аннулировал её гражданство, напоминает издание.

Между тем, по некоторым оценкам, в сирийских лагерях военнопленных содержится более десяти тысяч боевиков, причём порядка двух тысяч задержанных — иностранцы. Кроме того, на севере арабской республики в заключении находятся десятки тысяч женщин и детей, связанных с ИГ.

Эксперты в сфере безопасности предупреждают: доказать вину боевиков будет очень непросто. Это означает, что десятки или даже сотни сторонников ИГ смогут «свободно разгуливать» по Европе, рассуждает Daily Mail.

По словам издания, французский контингент был наиболее многочисленным среди европейских добровольцев ИГ. Ячейка организации, включавшая выходцев из Франции и Бельгии, устроила теракты в Париже и Брюсселе в 2015-ом и 2016 году.

Ранее Дональд Трамп также грозил «сбросить» джихадистов на европейской границе, если Британия, Франция и Германия не заберут своих соотечественников. Президент США посетовал, что поведение союзников вызвало у него «глубокое разочарование», и предупредил, что его страна не собирается платить за содержание джихадистов в Гуантанамо «следующие 50 лет».

Между тем во время визита в Будапешт турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он может впустить в Европу миллионы сирийских беженцев, которые в настоящий момент находятся в его стране. Анкара помогла защитить европейские границы, заключив сделку с ЕС в 2015 году, и с тех пор неоднократно угрожала разорвать это соглашение, обращает внимание издание.

«Вне зависимости от того, окажут нам поддержку или нет, мы продолжим принимать наших гостей, но только до определённого момента, — сказал Эрдоган. — Если мы поймём, что это не работает, то, как я уже говорил ранее, нам не останется ничего другого, как открыть ворота. Понятно, куда они (беженцы. — ИноТВ) отправятся, если мы откроем ворота».

В 2015 году, в самый разгар миграционного кризиса, порядка одного миллиона сирийцев прибыли в Германию. С тех пор этот наплыв беженцев доставлял немало политических хлопот немецкому канцлеру Ангеле Меркель, подчёркивает Daily Mail.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

