Столтенберг: несмотря на вторжение на севере Сирии, Турция — важный союзник для НАТО

Турция внесла существенный вклад в борьбу с «Исламским государством», заявил в интервью Bild генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Благодаря ей удалось физически уничтожить так называемый халифат. К тому же ни один из союзников не принял у себя столько сирийских беженцев, и не пострадал так сильно от терактов, как Турция, подчеркнул глава альянса.

Смерть главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади не означает, что с террористической организацией покончено, но это «веха в нашей борьбе с этим врагом», заявил в интервью Bild генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «ИГ — это очень жестокая террористическая организация, которая до последнего времени контролировала большие территории в Ираке и Сирии, на которых проживали миллионы людей. Мы освободили эти территории. Но ИГ ещё не побеждён. Мы должны убедиться, что оно не вернётся», — пояснил он.



«У ИГ есть «спящие» ячейки агентов, тайные сети и оно работает над тем, чтобы вернуться, — продолжил генсек. — Наша миссия пока ещё не выполнена. Поэтому Антиигиловская коалиция должна и дальше прилагать усилия. В этом отношении Германия вносит важный вклад». Столтенберг одобрил предложение министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны безопасности на севере Сирии: «Я очень приветствую, что она пытается найти выход, и озвучивает предложения, чтобы стабилизировать и урегулировать ситуацию. Но впереди ещё долгий путь: всё мировое сообщество несёт ответственность за прекращения насилия в Сирии». Впрочем, по его словам, заручиться поддержкой для отправки немецких солдат в зону конфликта, будет тяжело: «Поэтому пока рано говорить о том, получится ли это предложение реализовать».



При этом Столтенберг считает, что причин исключать Турцию из НАТО за военную операцию в Сирии нет: «Вторжение Турции на севере Сирии осудили многие члены НАТО. Очевидно, что нельзя ставить под угрозу борьбу с ИГ. И нельзя обострять напряжённую гуманитарную ситуацию. Несколько дней назад в Стамбуле я сказал об этом президенту. Но всё же сейчас мы наблюдаем снижение уровня насилия на севере Сирии и новые попытки найти политическое решение. При этом стоит признать, что Турция — важный союзник. Именно в борьбу с ИГ Турция внесла существенный вклад: благодаря ей удалось физически уничтожить так называемый халифат. К тому же ни один из союзников не принял у себя так много сирийских беженцев как Турция — всего 3,6 млн. И ни один другой партнёр НАТО не пострадал так сильно от терактов как Турция».



Генсек отметил, что для альянса важны такие ценности как демократия, верховенство права и права человека, но «в отличие от Европейского союза у НАТО нет механизмов оказания давления на своих членов».



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.