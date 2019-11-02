Foreign Affairs: Россия успешно вернулась на Ближний Восток и не планирует уходить

Россия оказалась на волне успеха на Ближнем Востоке, и хотя на первый взгляд такое триумфальное возвращение кажется поразительным — однако в реальности «аномалией» было именно её долгое отсутствие, пишет Foreign Affairs. Нынешняя ситуация отличается ещё и тем, что сейчас американцы сворачивают своё присутствие в регионе, отмечает автор. По его мнению, эти изменения помогут США выработать новую политику с более скромными, но в конечном счёте более реалистичными и продуктивными задачами.

Последние события наглядно показывают, что Россия «оказалась на волне успеха» на Ближнем Востоке, констатирует на страницах Foreign Affairs Юджин Румер, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги за международный мир. Теперь Турция и Израиль «обязаны мириться» с присутствием у их границ российских военных, которые «спасли режим Асада» от поражения в военном конфликте, президент США Дональд Трамп благодарит Россию за содействие в операциях против террористов, а в Саудовской Аравии российскому президенту Владимиру Путину устраивают самый радушный приём, отмечается в статье.



Россия становится практически «вездесущей» на всей территории Ближнего Востока и активно участвует в делах этого региона, активно предлагая расширение не только военного и стратегического, но и экономического сотрудничества, что становится всё более заметным на фоне «ухода» оттуда американцев, подчёркивает автор. Некоторым экспертам кажется «поразительным» такое успешное возвращение России в качестве влиятельной силы на Ближний Восток, учитывая, что на протяжении четверти века после окончания холодной войны её не было там заметно, говорится в статье, тем более что позиции США в этом регионе сейчас довольно изменчивы.



Однако «аномалией» можно было бы считать именно временное отсутствие России, а не её возвращение, отмечает автор. История показывает, что на протяжении долгих столетий Россия воевала с Турцией, Англией и Францией за доступ к Средиземному морю, чтобы защитить христиан, оказавшихся под властью Османской империи, и закрепиться на Святой земле. Позднее Советский Союз был заметной и влиятельной силой на Ближнем Востоке на протяжении большей части эпохи после окончания Второй мировой войны, принимая активное участие в жизни региона, напоминает Foreign Affairs.



Но после распада СССР Россия была поглощена внутренними проблемами и «почти не появлялась» на Ближнем Востоке, и за этот период американцы привыкли к своей роли «гегемона» в этом регионе, констатирует автор: «США вели войны, навязывали своё политическое видение и наказывали те правительства, которые бросали вызов их воле». Это продолжалось вплоть до осени 2015 года, когда Россия отправила своих военных в Сирию. В тот момент многие на Западе были уверены, что коалиция поддерживаемых американцами повстанческих группировок одержит победу и вот-вот свергнет режим Башара Асада. «Однако решительные действия Путина и неожиданное мастерство его военных быстро изменили ход событий, продемонстрировав, что отсутствие России на Ближнем Востоке — это не норма, а отклонение от неё. Нормой как раз был Ближний Восток, где Россия присутствует в качестве влиятельной силы», — говорится в статье.



С точки зрения Москвы, возвращение к «силовой политике» на Ближнем Востоке было «разумным и даже необходимым шагом», а победа в сирийском конфликте призвана помочь ей восстановить и укрепить своё присутствие, одновременно потеснив позиции американцев в регионе, поясняет автор. Кроме того, географическая близость к Ближнему Востоку подсказывала российским властям, что было бы гораздо разумнее бороться с террористами на территории Сирии, чтобы предотвратить риск распространения террористической угрозы у своих границ.



Между тем американцы сами помогли наращиванию российских сил в Сирии своей «антитеррористической» кампанией, благодаря чему риск военной конфронтации с США был сведён к минимуму, отмечается в статье: «Разумеется, риск случайного столкновения сохранялся, однако эта проблема была решена посредством договорённостей по «деконфликтизации», что само по себе стало триумфом для российской армии: Соединённые Штаты, которые прежде могли свободно действовать в Сирии по своему усмотрению, теперь должны были согласовывать свои операции с Россией».



В результате сирийская операция оказалась для Москвы довольно успешной, поскольку не превратилась в военную «трясину», которую России пророчили некоторые аналитики, и не обернулась существенными финансовыми и человеческими потерями, пишет Foreign Affairs. Она позволила России «восстановить её влиятельные позиции на Ближнем Востоке», одновременно продемонстрировав мастерство российской армии и предоставив массу возможностей проверить в бою новое оружие и принципы ведения боевых действий — а это отличный способ продать своё оружие в регионе, всегда готовом потратиться на военную технику, подчёркивает автор.



«Кроме того, теперь все в этом регионе знают, что Россия не бросает своих союзников в беде, — в отличие от США, которые бросают их при первых же признаках опасности, как это случилось с бывшим президентом Египта Хосни Мубараком в 2011 году», — отмечается в статье. Кремль успешно позиционирует себя как влиятельного игрока, с которым должны разговаривать все стороны, поясняет автор: «Россия может вести переговоры со всеми и поддерживает хорошие отношения со всеми — то есть она незаменима». Конечно, «новые друзья» Москвы на Ближнем Востоке, который исторически раздирают религиозные, идеологические и геополитические противоречия, тоже стремятся получить для себя что-то существенное в обмен на дружбу.



Но Россия не поддаётся на манипуляции и твёрдо пытается добиться мира в Сирии, поскольку итоговое соглашение по политическому урегулированию станет главным достижением этой военной кампании Москвы, пишет Foreign Affairs: «В этом случае Россия однозначно станет влиятельным игроком, равным по значимости или даже более значимым, чем США, поскольку она преуспеет там, где Америка потерпела поражение». Кроме того, в случае дипломатического успеха Россия сможет убедить Европу и богатые арабские страны профинансировать восстановление Сирии, а российские компании смогут заключить множество выгодных контрактов. При этом признание военной мощи и дипломатического мастерства России может распространиться далеко за пределы Ближнего Востока, подкрепляя её претензии на статус ведущей мировой державы, говорится в статье.



«Однако добиться установления мира так же трудно, как и добиться победы в войне», — предупреждает автор. Чтобы договориться об устойчивом мире, Москве придётся «сдерживать амбиции» многочисленных региональных игроков и убедить каждого, что его безопасности ничего не угрожает. Кроме того, пока ни западные, ни арабские страны не торопятся взять на себя гигантские расходы по восстановлению Сирии, и Россия не сможет решить эту задачу, не разочаровав «некоторых из своих друзей», сообщается в статье. Ближний Восток постепенно начинает привыкать к состоянию «неопределённости», которая сложилась после ухода США, — и большинство стран региона пока не рассчитывают, что Россия сможет целиком заполнить образовавшийся вакуум, пишет Foreign Affairs.



«Россия вернулась на Ближний Восток и не планирует оттуда уходить», — говорится в статье. Кремль видит в странах Персидского залива отличную возможность для привлечения необходимых инвестиций в российскую экономику, а также надеется расширить продажи российского оружия за рубеж и сотрудничество в сфере строительства АЭС. Однако «самыми важными» для Москвы на Ближнем Востоке, по мнению автора, являются отношения с тремя неарабскими странами — Ираном, Турцией и Израилем, которые довольно стабильны по сравнению с их арабскими соседями. «Россия вряд ли может многое предложить арабским странам региона, которые нуждаются в безопасности, стабильности и возможностях для политической и экономической модернизации. Визиты высокопоставленных чиновников и контракты на продажу оружия не помогут достичь этих целей», — прогнозирует Foreign Affairs.



Тем не менее возвращение России на Ближний Восток можно считать весьма существенным изменением на внешнеполитической арене, подчёркивается в статье. И американцы не должны рассматривать это как угрозу для собственных интересов, уверен автор: «Когда США пересмотрят свои интересы и обязательства в регионе, они могут обнаружить, что в некоторых сферах интересы Вашингтона и Москвы вполне совместимы или даже совпадают. К примеру, США и Россия смогли сотрудничать в процессе работы над соглашением по иранской ядерной программе в 2015 году».



По его мнению, значительная часть тех успехов, которых Москва смогла достичь за последнее время в этом регионе, стала «следствием перегруппировки и пересмотра Америкой её собственных интересов». Эти изменения позволяют США выработать новую политику в отношении Ближнего Востока, в основе которой «будут лежать более скромные, но в конечном счёте более реалистичные и продуктивные задачи», заключает Foreign Affairs.