Haaretz: Россия становится «новым шерифом» Ближнего Востока, и Израилю стоит быть осторожнее

Политические перемены на Ближнем Востоке — в частности, уход американцев и «заполнение оставшегося вакуума» Россией — говорят о том, что последняя набирает политический вес в регионе, пишет Haaretz. По мнению внештатного обозревателя газеты, несмотря на то что влияние Москвы пока ограничено, Израилю следует уже сейчас принять меры, чтобы не допустить вредоносного влияния России — как, впрочем, и других стран.

Тринадцать лет назад российская компания «Роснефть» спровоцировала в Израиле большой скандал, объявив о том, что будет участвовать в тендере на строительство НПЗ в городе Ашдод, пишет внештатный обозреватель Haaretz Ави Бар-Эли. Вместе с тем, отмечает журналист, израильская служба безопасности Шин-Бет, изучив структуру и состав руководства «Роснефти», в итоге «наложила на эту идею своё вето» — а год спустя основатель компании Михаил Гуцериев заявил, что российское правительство пытается давлением заставить его продать корпорацию Олегу Дерипаске; впоследствии Гуцериев бежал в Лондон, а «Роснефть» была национализирована.

Через четыре года, в 2010-м, обнаружение у израильских берегов значительных запасов природного газа «вызвало у Москвы беспокойство» — там испугались, что Израиль сможет потеснить Россию на европейском рынке газа, подчёркивает автор. В Израиль была сразу же командирована группа топ-менеджеров «Газпрома»; официально они должны были обсудить возможность закупки сжиженного природного газа, однако на самом деле на переговорах обсуждались права на бурение. Между тем, россиян «вновь отправили домой ни с чем»; как поведал в интервью Haaretz бывший чиновник правительства Израиля, в Тель-Авиве решили отказать Москве, не желая «импортировать коррупцию».

Между тем, в связи с последними событиями в ближневосточной геополитике — включая уход США, «заполнение российскими войсками оставшегося вакуума», а также продвижение Трампом своей политики «Америка прежде всего» — возникают вопросы о том, «что произойдёт в следующий раз, когда Израиль помешает российским экономическим интересам» — ведь когда перед страной вновь встанет угроза Ирана, «ему, возможно, будет больше не к кому обратиться кроме России», констатирует Бар-Эли. По мысли журналиста, необходимость как-то проработать этот вопрос только усилили два события, случившиеся на прошлой неделе: Дональд Трамп объяснил намерение Вашингтона отправить 2800 военнослужащих в Саудовскую Аравию, несмотря на его обещания вернуть войска домой, тем, что Эр-Рияд «за это платит» — а Владимир Путин, в свою очередь, посетил Эр-Рияд и встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

«Лидер свободного мира управляет своими вооружёнными силами как армией наёмников, и многие американцы не видят в этом ничего плохого. Демократов, быть может, и не устраивает Трамп, но лезть в ближневосточные дебри они тоже не слишком любят, и многие из них не питают слишком нежных чувств к Израилю. Дни, когда военная помощь США предоставлялась нам безвозмездно, возможно, сочтены. В будущем Израилю придётся давать Вашингтону что-то взамен», — рассуждает автор.

По мнению журналиста, «новым королём» Ближнего Востока стал Владимир Путин — и хотя у него есть «идеологические и стратегические» мотивы для продвижения в регионе, он преследует и экономические цели. Как полагает автор, Путин «хочет продавать оружие и ядерные реакторы и должен участвовать в регуляции мировой нефтегазовой промышленности ради защиты российских интересов». Между тем, для Израиля главный вопрос заключается в том, что Путину нужно от него и может ли он это получить, уверен Ави Бар-Эли.

Иностранное участие в израильских активах представляет угрозу не в связи с самим этим участием — всё-таки китайская компания, владеющая крупнейшим в Израиле производителем молочной продукции Tnuva, не станет вывозить из страны коров, а россиянам не удастся «положить в свой карман доходы от продажи израильского газа»; угроза в том, что Москва «воспользуется этими активами в целях шпионажа или расшатывания общественных устоев», рассуждает обозреватель Haaretz. Как напоминает читателям журналист, у США уже было достаточно печального опыта «российского вмешательства в выборы» — и в Израиле перед состоявшимися в апреле выборами тоже высказывались опасения по поводу иностранных посягательств.

Как пишет Бар-Эли, у Москвы имеются «специализирующиеся на политических операциях отряды хакеров, которые умеют не оставлять следов»; например, российский специалист по ИТ Алексей Бурков, который был задержан в Израиле по запросу Интерпола, разыскивается не за вмешательство в выборы, а по подозрению в похищении личных данных 50 млн американцев. «Россияне занимаются политическими диверсиями по всему миру. Они рассматривают подобные меры как правомерные, и для Израиля исключений делать не станут, — поведал в интервью Haaretz на условиях анонимности высокопоставленный израильский чиновник. — Как и китайцы, они хотят показать, что демократия уже нигде не работает. Они предпочитают сотрудничать с лидерами и иерархическими системами, не скованными институтами власти, предназначенными для сохранения равновесия и сдерживания власть имущих. Поэтому они повсюду бросают вызов демократическим структурам, вмешиваются в выборы и создают экономическое давление через инвестиции, совершаемые олигархами, служащими Кремлю».

Вторая цель России — похищение интеллектуальной собственности, и Израилю этот аспект угрожает особенно, говорится в статье. «Россияне понимают превосходство израильских технологий и рассматривают нас как научно-техническую державу. Они у нас воруют как бешеные — и не только они», — рассказали Haaretz бывшие израильские чиновники.

Тем не менее Израилю следует быть аккуратнее и не «скатываться в истеричную, ксенофобскую риторику», предупреждает автор статьи. «Иными словами, необходимо проявлять осторожность, но при этом помнить, что на Ближнем Востоке желания не всегда совпадают с возможностями», — пишет он.

По мнению сотрудника израильского Института исследования национальной безопасности и бывшего посла Израиля на Украине и в России Цви Магена, на Ближнем Востоке пока нет большого спроса на российский экспорт, и Москва по сути «увязла в сирийской грязи между четырьмя державами, которые будут доставлять ей одну головную боль»: «Ираном, которому она не нужна, Саудовской Аравией, которая вероломна, дикими турками и Израилем».

Более трети российского ВВП — это экспорт энергоресурсов, и Москва не вовлечена в израильскую экономику, подчёркивает Бар-Эли. «Россия — относительно маргинальный игрок по сравнению с Китаем и США», — заявил в беседе с журналистом сотрудник Центра геостратегии Университета Хайфы Авиноам Идан.

«Россияне Израиль уважают. Они преувеличенно воспринимают еврейское влияние на мир и считают, что еврейские сообщества имеют сильное влияние в космополитическом мире», — в свою очередь рассказал обозревателю Haaretz бывший председатель Совета национальной безопасности Израиля Узи Арад. Врочем, эксперт признаёт, что у России больше интересов в Иране, чем в Израиле, и в случае конфликта Москва встанет на сторону Ирана и Сирии.

Как подытоживает Бар-Эли, чтобы справиться с «вызовом» со стороны России и других иностранных держав, Израилю нужно предпринять три меры. Во-первых, необходимо основать регулирующий орган, который будет официально рассматривать иностранные инвестиции и принимать решения об их допустимости, чтобы на фоне торговых войн между США и Китаем и наступления России не допустить распространения коррупции. Во-вторых, властям страны следует наложить ограничения на иностранное участие в приватизации израильских компаний. И, наконец, в-третьих, Израиль должен постепенно отказаться от американской помощи, прежде чем его лишат этой помощи сами американцы, — и подготовить ВПК к потере американских контрактов и к соперничеству с американскими конкурентами на мировом рынке, убеждён автор.