SvD: Швеции следует держаться подальше от «большой игры» на Ближнем Востоке — на пользу она ей не пойдёт

Шведское правительство предложило продлить срок нахождения на территории Ирака своего военного контингента, однако такое решение может быть чревато втягиванием Стокгольма в региональную игру великих держав, пишут в своей статье для Svenska Dagbladet Рольф Андерссон, Андерс Бьёрнссон и Ларс-Гуннар Лильестранд. По их мнению, учитывая, что силы проамериканской коалиции находятся в регионе на весьма сомнительных основаниях, а шведские войска подвергаются ненужному риску, их присутствие на Ближнем Востоке не соответствует национальным интересам.

Шведское правительство передало на рассмотрение риксдага предложение о продлении срока нахождения на территории Ирака шведских войск в рамках операции «Непоколебимая решимость» под патронажем США. Это означает, что Швеция с этого момента становится участником более широкого конфликта на Ближнем Востоке, который с атакой Турции в Северной Сирии вошёл в новую, активную фазу. «Связь с Сирией очевидна и опасна», — пишут в своей статье для Svenska Dagbladet редакторы сайта движения за неприсоединение Швеции к военным блокам Рольф Андерссон, Андерс Бьёрнссон и Ларс-Гуннар Лильестранд.

При этом у коалиции нет мандата для поддержания мира от Совбеза ООН. США и Россия не были заинтересованы в нём, что давало возможность этим странам продвигать собственные интересы. В то же время шведское правительство ссылается на приглашение Ирака от 2014 года, считая его законным обоснованием участия в операции — что весьма сомнительно и не оправдывает втягивание Швеции в игру великих держав.

Обе великие державы вмешались в дела региона: американская коалиция в Ираке и Сирии, в то время как Россия — только в Сирии. При этом, продолжают авторы, у России было приглашение от сирийского правительства — судя по всему, весьма обоснованное, — в то время как американская коалиция провела интервенцию незаконно и без приглашения.

Коалиция под патронажем США начала авиаудары в Сирии не только ради уничтожения ИГ* и других террористических группировок, но и для борьбы с сирийским правительством. США поддерживали различные группировки — в том числе и исламистских фундаменталистов, — которые стремились свергнуть власть в Дамаске. После безуспешных попыток найти надёжную альтернативу сирийскому правительству США решили поддержать курдов в Северной Сирии. Хотя сейчас Вашингтон отказался от такой стратегии, коалиция, по сути, пыталась оправдать своё присутствие в Северной Сирии. «Однако оснований для этого никогда не было», — подчёркивают Андерссон, Бьёрнссон и Лильестранд.

Швеция с самого начала оказывала поддержку операции «Непоколебимая решимость». В 2016 году глава МИД Маргот Вальстрём заявила следующее: «Вместе с другими партнёрами по коалиции мы в долгосрочной перспективе стремимся к стабилизации обстановки в Ираке и Сирии посредством разнообразной помощи, под которой в том числе подразумевается политическая и военная поддержка, а также помощь в развитии».

Стокгольм также решил поспособствовать успеху сирийской оппозиции. Однако теперь мы знаем, что эта поддержка, по всей видимости, шла в том числе группировкам, которые сражались с сирийским правительством военными средствами, а также так называемой Свободной сирийской армии — наёмникам Турции, борющимся с курдами на севере Сирии.

При этом авторы правительственной инициативы избегают упоминаний о «незаконной интервенции коалиции в Сирии». Например, там содержится такая фраза: «Военная акция коалиции в Ираке называется операция «Непоколебимая решимость». Однако читатель здесь вводится в заблуждение, так как в рамках операции нет никакой разницы между боевыми действиями в Ираке и Сирии.

Шведское правительство утверждает, что в Ираке нужно остаться, так как ИГ может вернуться. «Однако это неубедительный аргумент: ещё в декабре 2017 года иракское правительство заявило о победе над ИГ в этой стране», — напоминают авторы.

Поддержка действий иностранных военных в Ираке в высшей степени сомнительна. При этом несколько крупнейших иракских партий уже потребовали вывода войск всех иностранных государств с территории своей страны.

«Есть причины полагать, что правительство охотнее пойдёт навстречу требованию США о сохранении коалиции. Подобная подобострастность будет иметь свою цену, однако ценность её невелика», — считают Андерссон, Бьёрнссон и Лильестранд.

В том случае если Швеция согласится оставить войска в Ираке, это может привести к тому, что она окажется втянута в бесконечный региональный конфликт. В инициативе отмечается, что когда напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном привела к «повышению общего уровня угрозы», то шведские военные «приостановили свою деятельность». Иными словами, речь идёт о риске втягивания в боестолкновение, а также об угрозе нападения со стороны проиранского ополчения, которое рассматривает любые иностранные контингенты в Ираке как часть американской группировки.

«Каким образом шведское руководство может идти на такие рискованные эксперименты с учётом того, что истинные шведские интересы не имеют к этому никакого отношения, решительно непонятно!» — возмущаются авторы статьи.

Никто не знает, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке — в регионе, где борются друг с другом региональные и мировые державы. Операция «Непоколебимая решимость» — это элемент этой игры; следовательно, участие в ней принимает и Швеция. «Поэтому риксдагу необходимо отказаться от сохранения шведского военного контингента в Ираке и держаться от Сирии подальше», — призывают Рольф Андерссон, Андерс Бьёрнссон и Ларс-Гуннар Лильестранд.