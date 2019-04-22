N-TV: Швеция снова вооружает Готланд для защиты от России

В последнее время шведский Готланд был популярным местом, в основном, среди туристов, однако теперь остров вооружается: Швеция укрепляет своё военное присутствие в регионе. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, это происходит на фоне возросшей напряжённости в отношениях с Россией и присоединения Крыма. Таким образом правительство Швеции надеется повысить безопасность государства, ухудшившуюся за последние десять лет.

Швеция не входит в НАТО и не имеет непосредственной границы с Россией, однако правительство страны реагирует на недавний рост напряжённости, связанный с действиями Москвы, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Особенно хорошо это стало заметно с прошлого года по стратегически расположенному острову Готланд в Балтийском море.

Над шведским островом гремят выстрелы, военные в камуфляже продвигаются под ледяным дождём под прикрытием стволов деревьев и наводят прицелы на побережье. Всего в нескольких километрах солдаты в шлемах и бронежилетах поверх зимних курток обстреливают из ручных гранатомётов покрытое снегом поле.

Для молодых рекрутов на Готланде это обычное упражнение, отмечает немецкий телеканал. В то же время для Швеции такие учения означают большие перемены: на фоне напряжённости в отношениях с Россией правительство в Стокгольме усиливает войска на острове в Балтийском море. Готланд, который в последнее время был популярен среди отпускников как место отдыха, снова вооружается, подчёркивает N-TV.

Несмотря на то, что у Швеции нет общей границы с Россией, и что она не входит в НАТО, «российская аннексия Крыма»* и украинский конфликт усугубили напряжённые отношения между Россией и скандинавскими странами. Беспокойство Швеции внушает, в первую очередь, повышенная активность российских боевых самолётов и военных кораблей в Балтийском море. В октябре 2014 года много шума наделала предположительно российская подводная лодка, показавшаяся под Стокгольмом.

На этом фоне Швеция в 2017 году снова ввела воинскую повинность и повысила расходы на оборону. В сентябре 2017 года были проведены крупнейшие на данный момент учения за последние 23 года «Аврора 17». В них приняли участие более 20 тыс. военных из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США. Во время недельной подготовки к чрезвычайной ситуации в мае шведское министерство также разослало брошюру под названием «Если случится кризис или война» по всем 4,8 млн домохозяйств в Швеции. С января 2018 года на острове Готланд снова базируется шведское военное подразделение.

«То, что мы здесь делаем, действительно важно для Швеции», — с гордостью заявила одна из военнослужащих на Готланде. Из-за своего географического положения в Балтийском море остров всегда был важен со стратегической точки зрения, отмечает министр обороны Швеции Петер Хультквист. О богатой истории Готланда свидетельствует и городская стена расположенного на острове города Висбю: шведы, датчане, немцы и даже крестоносцы сражались за остров. Россия тоже на короткое время занимала его во время наполеоновских войн.

После распада Советского Союза шведы сократили свои вооружённые силы, напоминает издание. Подразделение, базировавшееся на Готланде, тоже было расформировано в 2005 году, а казармы продали. Однако напряжённость в отношениях с Россией заставила правительство Швеции передумать, отмечает Хультквист. «Я не говорю о том, что для шведов существует прямая угроза. Я говорю о ситуации с безопасностью, которая сегодня стала хуже, чем была десять лет назад. Поэтому мы развиваем наши военные мощности», — пояснил министр обороны Швеции.

Командующий вооружёнными силами на Готланде тоже считает, что положение с безопасностью ухудшилось из-за «сильной России», её повысившейся военной активности и украинского конфликта.

Некоторые жители острова относятся к возвращению военных на Готланд критически, рассказывает N-TV. Между тем, другие надеются, что вооружение будет иметь и положительный эффект и, в частности, приведёт к более оживлённой жизни острова не только в туристический сезон. С военными их семьями на Готланд прибывает больше людей, которые будут тратить деньги в местных магазинах, полагают некоторые жители острова.





* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).