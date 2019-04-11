Local: Дания и США посягают на воздушное пространство Швеции чаще, чем Россия

Российские военные самолёты за минувшие три года нарушали границы воздушного пространства Швеции куда реже, чем датские и американские, пишет Local со ссылкой на датские власти. Как отмечается в материале издания, за этот период самолёты российских ВКС вторгались на шведскую территорию лишь трижды, тогда как датчане — девять раз, а американцы — семь.
Самолёты ВВС Дании за последние годы вторгались в воздушное пространство Швеции чаще, чем российские, сообщает Local. Об этом заявил министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен, отчитываясь перед парламентом страны.
Как указал в своём выступлении министр, ссылаясь на данные шведских властей, в течение последних трёх лет шведская система воздушной тревоги, которая срабатывает при вторжении летательных аппаратов из других стран в воздушное пространство страны, срабатывала из-за российских самолётов лишь три раза, тогда как из-за датских — девять. Обошли Москву и США — американские самолёты за тот же период активировали систему семь раз, говорится в материале Local.
Как уточняет обозреватель издания, Фредериксен отчитался перед парламентом Дании по запросу депутата Сёрена Сёндергора из оппозиционной Красно-зелёной коалиции, ранее попросившего у Министерства обороны связаться со Швецией и уточнить данные о действиях российских ВКС в связи с тем, что, «по общему впечатлению, Россия покушается на воздушное пространство других стран».
Как напоминает автор статьи, на прошлой неделе российские военные самолёты пролетели вблизи от западного побережья Дании, в связи с чем датская сторона подняла в воздух свои истребители F-16. Тогда границы датского воздушного пространства россияне не пересекали, уточняется в материале.
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