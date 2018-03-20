Глава МИД Германии: Россия останется для Европы «трудным партнёром» После победы Владимира Путина на президентских выборах Россия останется «трудным партнёром для Европы», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Несмотря на это, Россия нужна для решения больших международных конфликтов, и поэтому Берлин хочет сохранить с Москвой диалог, добавил политик. 20 марта 2018 Local

Local: украденную в Копенгагене самую дорогую бутылку водки в мире нашли пустой В Копенгагене нашли украденную ранее «самую дорогую бутылку водки в мире», сообщает Local. Её владелец заявил одной из местных газет, что обнаружение бутылки стало для него облегчением, однако посетовал на то, что она оказалась пустой. 6 января 2018 Local

Local: из датского бара похитили самую дорогую бутылку водки в мире Из бара в Копенгагене была похищена бутылка водки «Руссо-Балт» стоимостью более €1 млн. Высокая стоимость сосуда с алкогольным напитком отчасти объясняется тем, что он сделан из 6 кг золота и серебра, сообщает Local. 4 января 2018 Local

Local: шведского депутата выдворяют из партии за поездку в Россию и сексуальные домогательства Депутата от партии «Шведские демократы» Павла Гамова попросили покинуть партию после того, как он, не послушав партийное руководство, съездил в Россию и его коллега по партии обвинила его в домогательствах, сообщает The Local. Как следует из пресс-релиза партии, в случае, если Гамов откажется подавать в отставку, ему грозит исключение из партии. 11 ноября 2017 Local

Local: племянница Валленберга объяснила, почему подала в суд на ФСБ Шведский дипломат и защитник евреев времён холокоста Рауль Валленберг был взят под стражу советскими войсками в Будапеште в 1945 году, и с тех пор о его дальнейшей судьбе нет никаких точных данных. Из-за того что российские спецслужбы по сей день отказываются открыть доступ к материалам по этому делу, племянница дипломата Мари Дюпюи решила подать в суд на ФСБ. В статье для The Local она объяснила, что делает это исключительно для того, чтобы, наконец, узнать правду о судьбе родственника. 22 августа 2017 Local

Local: волна отмывания российских денег накрыла и шведские банки В недавно раскрытой журналистами из нескольких стран мира преступной схеме, в результате которой из России были выведены как минимум $20 млрд, участвовали крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local. При этом, как отмечается в материале шведского издания, часть замешанных в операции банков ранее уже были оштрафованы за «недоработки» в плане борьбы с отмыванием денег. 22 марта 2017 Local

«Можете спать спокойно»: Посол России заверил, что Москва не вторгнется в Швецию У Москвы нет абсолютно никаких планов относительно вторжения в Швецию. Как передает Local, такое заявление в эфире шведского телеканала сделал российский посол Виктор Татаринцев. По словам дипломата, Россия уважает территориальную целостность скандинавской страны, поэтому ее население может спать спокойно. 9 декабря 2016 Local

Local: В страхе перед Россией Швеция «мобилизует» музейное оружие Как сообщает Local, ради усиления обороны Швеция восстанавливает на одном из своих островов береговой противокорабельный комплекс, созданный еще во времена холодной войны. Причем в этих системах будут задействованы машины, которые несколько лет назад отправили в музеи в качестве экспонатов. 22 ноября 2016 Local

Local: Москва уговаривает шведов поднять подлодку, чтобы оздоровить атмосферу Российское посольство в Стокгольме предложило шведским властям поднять на поверхность подлодку «Сом», затонувшую у берегов Швеции в 1916 году, пишет Local. Как сообщает издание, с помощью совместной операции Кремль надеется «оздоровить общую атмосферу в российско-шведских отношениях». 31 октября 2016 Local

Шведский премьер опроверг сообщения о «секретной российской угрозе» Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал некорректной информацию о том, что размещение 150 военнослужащих на шведском острове Готланд вызвано «растущей угрозой со стороны России». Вместе с тем политик отметил, что события на Украине и «аннексия» Крыма изменили ситуацию в сфере безопасности, передает Local. 20 сентября 2016 Local