Local: берлинское «восстание мечтателей» на резиновых лодках закончилось вечеринкой без социального дистанцирования

В Берлине более тысячи человек приняли участие в акции, призванной поддержать пострадавшие от эпидемии коронавируса ночные клубы и фестивали. В результате эта «лодочная демонстрация», устроенная на одном из водных каналов немецкой столицы, закончилась вечеринкой, на которой никто и не думал соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски, сообщает Local.

В воскресенье в берлинском Ландвер-канале порядка 1500 человек приняли участие в «экстравагантной демонстрации резиновых шлюпок». Мероприятие было организовано в поддержку ночных клубов немецкой столицы, которым пришлось закрыться с началом кризиса эпидемии COVID-19, пишет Local.

«Чтобы избежать стремительного распространения, мы просим вам взять с собой маски и держать дистанцию», — написали организаторы акции Rebellion der Träumer («Восстание

мечтателей») на своей странице в Facebook.

Но опубликованные СМИ фотографии с демонстрации показывают, что публика не особо прислушалась к призывам организаторов. Море людей теснилось в забитом под завязку канале, устроив вечеринку с музыкой и алкоголем. Но маски почти никто не надевал, подчёркивает издание.

«Риск нельзя недооценивать», — предупреждала накануне акции канцлер Германии Ангела Меркель, опасавшаяся, что граждане слишком рано утратят бдительность после ослабления карантина. По её словам, немцы должны понимать существующую опасность, глядя на опыт соседних государств, сильно пострадавших от эпидемии.

В своём заявлении в Facebook представители Rebellion der Träumer сообщили, что призывают к серьёзному разговору о поддержке тех, кого затронул COVID-19. «Наше профессиональное существование, как работников культуры, и наши заведения находятся под угрозой. Многие артисты, культурные организации и фестивали не получают никакого внимания», — говорится в публикации.

Организаторы заявили, что решили провести мероприятие на воде «для того, чтобы максимально снизить риск заражения». Они признались, что были поражены поддержкой. При этом они принесли извинения за масштаб акции и за то, что протесты закончились возле больницы.

Также представители группы заявили, что «сделали всё возможное, чтобы демонстрация была максимально безопасной». По их словам, они призывали участников плавать на резиновых лодках только с домочадцами или с партнёрами и соблюдать меры безопасности.