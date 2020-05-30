Politico: Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7

На фоне пандемии канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять личное участие в саммите «Большой семёрки» в конце июня в Вашингтоне, сообщает Politico. Изданию также стало известно о «горячих разногласиях» между двумя лидерами на этой неделе по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» и отношения с Китаем.

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки в Вашингтон на саммит G7 по приглашению президента США Дональда Трампа, который, как отмечает Politico, намерен выдать мероприятие за «символ возвращения к нормальной жизни после потрясений, вызванных кризисом из-за коронавируса».

«Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на личное участие, на поездку в Вашингтон», — заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер

Как отмечает издание, отказ Меркель лично присутствовать на саммите может свести на нет попытки Трампа представить встречу как «прекрасный сигнал для всех о возвращении к нормальной жизни», подводящий черту под карантином и запретом на поездки, введёнными для борьбы с распространением коронавируса.



Politico напоминает, что на этой неделе в Белом доме сообщили, что планируют провести саммит в конце июня в Вашингтоне, а не в загородной резиденции американского лидера Кэмп-Дэвид, как ранее предполагал Трамп.

При этом пресс-секретарь президента Кейли Макэнани заявила, что и в условиях пандемии в США сумеют обеспечить безопасное проведение встречи, защитив мировых лидеров, «так же, как мы защищаем людей в Белом доме». Макэнани отметила, что в целом лидеры G7 заинтересованы в идее проведения встречи в Вашингтоне.

Нежелание Меркель участвовать в саммите G7 было в первую очередь вызвано пандемией. Канцлер полагает, что ещё слишком рано проводить масштабные встречи, так как в мире продолжает расти число заражённых коронавирусом, и эксперты призывают оставаться бдительными и соблюдать социальное дистанцирование. Как стало известно изданию, Меркель также отвергла идею личного присутствия лидеров стран ЕС на саммите в Брюсселе 19 июня, отметив, что подобные переговоры должны стоит возобновить не раньше июля.

Тем не менее, по словам анонимных источников, лидеры стран «Большой семёрки» также обеспокоены тем, что Трамп, возможно, захочет использовать мероприятие, чтоб набрать политические очки перед выборами и заявить о том, что мир возвращается к нормальной жизни благодаря нему.

При этом источники Politico в Белом доме сообщили, что глава государства пришёл в ярость, узнав о нежелании Меркель участвовать в саммите.

Politico отмечает, что отказ Меркель от приглашения Трампа в очередной раз продемонстрировал сложность отношений между двумя лидерами. Глава Белого дома неоднократно критиковал Германию и лично канцлера по таким вопросам, как положительное сальдо торгового баланса Берлина и его расходы на оборону. В свою очередь, Меркель выражала несогласие с односторонним подходом администрации Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов — от климатических изменений до иранской ядерной сделки.

В разговоре между Трампом и Меркель на этой неделе у двух лидеров возникли «горячие разногласия» по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» и отношения с Китаем, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.