Hill: в конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7

Большинство нижней палаты американского парламента поддержало резолюцию, осуждающую предложение Дональда Трампа восстановить членство Москвы в «Большой семёрке». Автор инициативы конгрессмен Альбио Сайрес заявил, что Россию нельзя пускать в G7, пока она не откажется от Крыма и не прекратит «нападки» на демократические страны.

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила включение России в будущие встречи «Большой семёрки». За документ проголосовали 339 законодателей, пишет The Hill.

С идеей резолюции выступил конгрессмен-демократ Альбио Сайрес. Повод для её создания дал Дональд Трамп, который в августе заявил, что Москву, исключённую из G7 из-за «оккупации украинской территории», необходимо вернуть в группу, поясняет издание.

Среди прочего составители документа осуждают поведения Кремля на международной арене. Они призывают лидеров «Большой семёрки» препятствовать возвращению России в организацию до тех пор, пока она не прекратит «оккупацию украинской суверенной территории, в том числе Крыма*, и нападения на демократии в разных частях мира».

«Раз за разом Россия показывает, что не уважает территориальную или демократическую целостность других стран, — заявил Сайрес после принятия резолюции. — Россия не только не выполнила ни одного условия, но стала вести себя агрессивнее на Украине и подрывала демократию во множестве государств, в том числе в США».

Одним из сторонников резолюции оказался видный член комитета палаты представителей по международным делам Майкл Маккол. По его словам, Путин, если он планирует вернуться в организацию, должен научится уважать общие принципы членов «Большой семёрки», «снять удавку с Крыма» и прекратить «глобальные атаки на демократические институты», отмечает The Hill.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).