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Hill: американские конгрессмены собираются принять резолюцию против участия России в G7

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В палате представителей конгресса США собираются рассмотреть резолюцию, цель которой — не дать Дональду Трампу пригласить Россию для участия в саммите G7, пишет The Hill. Как отмечается в статье, для одобрения этого документа потребуется две трети голосов конгрессменов. Тем не менее ожидается, что резолюция получит поддержку со стороны обеих партий.
Hill: американские конгрессмены собираются принять резолюцию против участия России в G7
Reuters
Палата представителей конгресса США намерена провести голосование по резолюции против участия России в будущих саммитах «Большой семёрки», пишет The Hill.
 
Этот шаг рассматривается как критика неоднократных усилий президента Трампа пригласить Москву для участия во встрече ведущих мировых лидеров.
 
В резолюции, составленной конгрессменом-демократом Альбио Сиресом, указывается, что Россия не может участвовать в саммитах G7 «до тех пор, пока не начнёт соблюдать территориальную целостность своих соседей и не будет придерживаться стандартов демократического общества».
 
Для одобрения эта резолюция должна набрать две трети голосов палаты представителей. Между тем ожидается, что документ получит поддержку со стороны обеих партий, несмотря на его явную направленность против Трампа.

Как напоминает издание, ранее президент США заявлял о том, что было бы уместно пригласить российского лидера Владимира Путина на ежегодный саммит G7, поскольку остальные мировые лидеры часто обсуждают вопросы, касающиеся Москвы. Трамп призывал восстановить формат «Большой восьмёрки», заявив: «Им следует позволить России вернуться, поскольку она должна быть у нас за столом переговоров». 
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