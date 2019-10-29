Обозреватель Bloomberg: из союза экономик БРИКС стал геополитической силой

Экономики стран БРИКС слишком разные и развиваются каждая по-своему, так что их трудно считать экономическим союзом, утверждают эксперты. При этом обозреватель Bloomberg отмечает, что геополитически это крепкий альянс, и он учитывает важную современную тенденцию — стремление развивающихся стран к большему влиянию на политику.

Если раньше БРИКС считали одной из самых мощных идей в политической экономике, то теперь это уже не вполне так, пишет Леонид Бершидский в своей статье для Bloomberg. Однако пусть даже экономически союз не стал играть большую роль, геополитический ландшафт изменить ему удалось, отмечает автор.

Во время зарождения тогда ещё БРИК идея подавалась инвесторам как знак, что скоро эти четыре экономики станут играть большую роль и им нельзя это упустить. Эту мысль восприняли как инструмент маркетинга: будто большую светящуюся вывеску повесили на то, что и так все видят.

Сейчас страны взяли разные траектории развития, однако изначальная идея трансформировалась вместе с меняющимся миром. Так что теперь неважно, что экономики БРИКС развиваются разными темпами, главное — что они по-прежнему играют важнейшую роль в мире.

Автор статьи согласен с экспертами, которые отмечают, что из всего союза Индия и Китай растут быстрее, чем предполагается по прогнозам, а остальные — хуже. Точно так же, как различаются экономические модели этих стран, по-разному ведут себя и их кредитные рейтинги. Впрочем, как и прежде, эти страны в финансовой системе остаются аутсайдерами. В ней лидируют США и Европа.

Так что, по словам автора статьи, вместо Бразилии и России в своё время можно было взять Индонезию и Вьетнам, чтобы получилась аббревиатура VICI, что по-латыни означает «победил», или добавить туда Нигерию — и будет VINCI, как Леонардо да Винчи. В этом, как отмечает Бершидский, было бы даже больше смысла.

Однако при этом БРИКС хорошо отражает геополитическую ситуацию. Так, создатель БРИКС предлагал европейским членам «Большой семёрки» занять на всех одно кресло в союзе как представителям зоны евро, освободив места для развивающихся стран, и тогда G7 адекватнее бы отражала истинное положение дел. Этого не случилось, но нынешняя G20 поэтому более эффективна, чем G7.

Страны БРИКС предоставляют друг другу поддержку, проводят саммиты раз в год, создали Новый банк развития для инфраструктурных проектов в развивающихся странах, в котором члены имеют равные права вне зависимости от размера.

Экономическая мощь важна для международных отношений, но есть и другие причины для того, чтобы считать страны сильными. Так, по словам автора статьи, Россию считают глобальным игроком, благодаря её военной мощи и рискованной политике. Бразилия и ЮАР — ведущие региональные игроки вне зависимости от состояния их экономики. Поэтому иногда этот союз называют «политическим рельефом».

Авторы БРИКС были правы в том, что они угадали в целом направление: что развивающиеся страны станут стремиться к тому, чтобы играть большую роль в принятии решений на глобальном уровне. И эта тенденция будет сохраняться вне зависимости от экономических показателей стран союза, пишет Bloomberg.