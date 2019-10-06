Atlantico: в отличие от Франции или США, Россия для Индии — большой друг

Индия ведёт свою игру, пытаясь балансировать в отношениях со странами так, чтобы они были её друзьями, но не оказывали на неё слишком большое влияние. Сейчас Нью-Дели налаживает отношения с Парижем, но эксперт в статье для Atlantico советует Франции учитывать, что Россия для Индии — большой друг, а в некоторых сферах и вовсе единственный партнёр.

Нежданный визит премьер-министра Индии на саммит «Большой семёрки» в Бияррице многие толковали как символ того, что Франция вытесняет Россию в дипломатической игре Индии, пишет Atlantico. Судя по заявлениям, Париж и Нью-Дели на самом деле укрепляют стратегическое сотрудничество, особенно учитывая поставку французских самолётов Rafale в Индию. Но всё же Россия обладает практически монополией в закупках Индией военной авиации.

Кто-то считает, что Индия в целом идёт на сближение с Западом. И автор статьи согласен: отношения у Моди с Трампом отличные. Но при этом, если речь идёт о Четырёхстороннем диалоге по безопасности, куда входят США, Япония, Австралия и Индия, то это не коалиция против Китая, а скорее неформальный форум. При этом «врождённое недоверие» индийских дипломатов по отношению к Вашингтону, похоже, не собирается никуда испаряться.

Россия постоянно фигурирует среди членов оси, которую пытается построить Китай в противовес Западу, и поэтому экспертам особенно интересно наблюдать за отношениями России и Индии. Так, спустя несколько дней после саммита в Биаррице Нарендра Моди отправился во Владивосток, и это была важная поездка, отмечает автор статьи.

Лидеры подписали тогда ряд контрактов, в том числе в сфере энергетики и обороны. Ещё до этого Россия объявила, что поставит Индии 20 ядерных реакторов, а также страны договорились об открытии между портами Ченнай и Владивосток первого прямого сообщения, что даст Индии доступ и к Арктике.

Помимо этого, Индия приняла участие в Восточном экономическом форуме, который Россия проводит, чтобы привлечь инвестиции в этот регион, где она борется с экспансией Китая. Моди был на форуме впервые, но сразу стал главным гостем. Там он объявил о новой инициативе по развитию Дальнего Востока, по аналогии с инициативой десятилетней давности по Юго-Восточной Азии. Именно в этом регионе интересы Индии и Китая сталкиваются, что показывают события в Южно-Китайском море. В целом на том форуме Индия подписала с полсотни контрактов на сумму в $5 млрд.

При этом Индия считает, что время работает в её пользу, поэтому действует по принципу мандалы: мир она воспринимает как соединение кругов друзей и врагов, которые её окружают. Только непосредственные соседи могут быть открытыми или потенциальными врагами. Все остальные — потенциальные друзья, которых нужно вовлекать в те или иные отношения, чтобы уравновешивать влияние, которое они хотели бы или могли бы оказывать.

Так что Индия хочет, чтобы многополярный мир шёл лишь ей на пользу. Она укрепляет отношения с Японией и США в противовес соседнему Китаю. Она сблизилась с Францией, у которой есть достижения в военной, ядерной, технической сферах, но при этом относительная автономия. Это позволяет ей увеличить свою силу на переговорах, но при этом ей не нужно рвать отношения с Россией, которую, как в Индии знают, тоже волнует мощь Китая. И Москва, и Париж, поддержат Индию в Совбезе ООН, когда он станет обсуждать Кашмир. Кроме того, Моди вскоре встретится «со своим другом Путиным» на саммите БРИКС. Там Индия может разговаривать с Западом с позиции силы, и другие партнёры по организации тоже считают, что Китай ведёт себя слишком агрессивно.

Главная стратегия Индии сегодня заключается в двойной игре, отмечает автор статьи. Не война и не мир, не нейтральность и не подготовка к войне, не альянс, но вести отношения так, чтобы оставлять максимально возможное поле для манёвра. Поэтому Нью-Дели входит в три десятка форумов, ассоциаций и региональных институтов, которые объединяют друзей его друзей, чтобы держаться на расстоянии от конкурентов и противников. И как раз Россия — один из больших друзей Индии, а вот с Парижем или Вашингтоном у неё нет таких отношений, и автор статьи в Atlantico советует Франции это учитывать.