Nikkei: с российско-индийским контрактом гонка вооружений в Юго-Восточной Азии вышла на новый уровень

Российско-индийское соглашение о поставке не только оружия, но и военных технологий — это один из показателей того, что гонка вооружений в Юго-Восточной Азии переходит в новую фазу, пишет Nikkei Asian Review. Как отмечает издание, в свете нарастающего противоборства между США и Китаем страны этого региона видят возможность выхода из отношений типа покупатель-продавец, что, однако, создаёт предпосылки для новых геополитических трений.

У индийской техники, оставшейся ещё с советских времён, скоро появится новый источник запчастей — и этот источник Индия, пишет Nikkei Asian Review.

5 сентября во Владивостоке Индия и Россия завершили длительные переговоры на счёт производства запасных частей на индийской территории. Хотя о деталях этой сделки известно немногое, источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что главное внимание, скорее всего, было уделено таким истребителям, как МиГ-27 и МиГ-29.

«Сегодняшнее соглашение станет крепким фундаментом для нашего оборонного сотрудничества и совместного производства за рамками ограниченных отношений типа покупатель-продавец», — заявил по этому поводу премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Тема запчастей была крупным камнем преткновения в отношениях, однако теперь с ним покончено навсегда», — отметил по этому поводу бывший замдиректора секретариата Совета по национальной безопасности Индии Панкадж Джха. По его словам, Индия дала ясно понять, что она не может продолжать закупать российские запчасти, но может начать импортировать больше российского оружия, если его производство удастся организовать на её территории.

Вместе с тем Индия — это далеко не единственная страна, которая прибегает к такой стратегии. Правительства по всей Азии в последние годы увеличили траты на импорт оружия, однако теперь, указывая на свою покупательную способность, они пытаются создать национальную оружейную промышленность, ограничить отток капитала и обеспечить себе свободу действий.

По данным Стокгольмского международного института исследования вопросов мира, в плане уровня оборонных расходов Азия превзошла объём средств, выделенных Европой на эти же цели в 2009 году и приближается по этому показателю к Северной Америке.

Кроме того, существенную роль играет и экспансия Китая, однако другие страны также увеличили свои оборонные бюджеты. В 2018 году Индия, например, заняла четвёртое место по уровню военных расходов, уступив только США, Китаю и Саудовской Аравии.

Теперь же страны Азии собираются заниматься скорее не закупками, а привлекать инвестиции и добиваться передачи технологий. По примеру Индии, получившей от России технологии истребителей, Малайзия хочет приобрести китайские ноу-хау.

Кроме того, малайзийский флот купил у Китая четыре патрульных судна, два из которых уже прибыли к месту назначения. Остальные, по словам министра обороны Малайзии Мохамада Сабу, поступят к маю или августу 2021 года. Хотя министр и не сообщил конкретных сроков передачи технологий, он заявил, что Малайзия «должна воспользоваться возможностью усилить свою национальную оборонную индустрию».

Страны Юго-Восточной Азии в целом используют различные методы получения иностранных технологий. В то время как Малайзия предпочитает двигаться поэтапно, Индонезия сделала ставку на более радикальную тактику. Согласно так называемому Закону 16 иностранные поставщики обязаны передавать технологии государству и использовать местные производственные возможности.

Таиланд же планирует создать особые экономические зоны, предназначенные конкретно для ВПК, которые будут финансироваться из кармана как отечественных, так и зарубежных инвесторов. Власти страны пока что не определились ни с расположением зон, ни со списком конкретных технологий, однако всё говорит о том, что королевство стремится производить собственное оружие на собственной земле.

При этом эксперты считают, что в плане развития отечественного ВПК у некоторых стран есть ряд преимуществ.

«Каждый год мы тратим около 10—12 миллиардов долларов на военные закупки, — отметил научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа в Нью-Дели Лаксман Кумар Бехера. — Никто не может игнорировать такой рынок».

Однако перспективы стран Юго-Восточной Азии в этом плане далеко не такие радужные. Хотя 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, а в совокупности они в последние годы импортировали больше оружия, чем Индия, весьма сомнительно, чтобы они смогли сформировать собственный блок.

«Страны АСЕАН по-прежнему слишком далеки друг от друга в плане нормативной базы и промышленных приоритетов, чтобы сотрудничать, — считает приглашённый старший научный сотрудник Наньянского технологического университета Ричард Битзингер. — Кроме того, они не доверяют друг другу».

Вместе с тем, как отмечает Nikkei Asian Review, соперничество между США и Китаем открывает для многих стран окно возможностей.

«Мы можем воспользоваться этим спором», — полагает постоянный лектор Паджаджаранского университета Индонезии и эксперт в области обороны Теуку Резасьях. По его мнению, крупные экспортёры оружия постараются сблизиться с азиатскими странами и предложат им технологии в обмен на улучшение отношений.

Резасьях сравнил сложившуюся ситуацию с положением в 50-х и в начале 60-х годов, когда Индонезия, умело лавируя между США и СССР, превратилась в страну «с самым мощным вооружением в Азии того периода».

При этом «региональная лихорадка», которая, очевидно, вызвана геополитической нестабильностью, может привести к некоторым потенциально неловким соглашениям. Дело в том, что некоторые страны Юго-Восточной Азии вроде Вьетнама и Индонезии приобрели несколько новых военных кораблей, чем дали весьма недвусмысленный знак Китаю, который развернул морскую буровую установку около Парасельских островов, — что привело к росту напряжённости в Южно-Китайском море. Тем не менее, как видно на примере Малайзии, подобные трения могут и не сыграть решающей роли в выборе партнёров по закупке оружия и технологий.

«Конструкция их корабля отвечает требованиям Королевского флота Малайзии, а цена его меньше, чем у западных компаний», — заметил министр обороны этой страны.

В некоторых других случаях трансфер технологий говорит о недостатках отечественного вооружения отдельно взятой страны. Нью-Дели, например, организовало совместное с Москвой предприятия по производству калашниковых АК-203. По словам Битзингера, в реальности это соглашение «говорит о неудаче разработки отечественной индийской винтовки INSAS».

Вместе с тем Россия помогла Индии сохранить лицо, включив проект по производству АК-203 в кампанию Моди «Делаем в Индии», главной целью которой является промышленное развитие и создание рабочих мест.

«Тем не менее сделки с Россией — это шаг вперёд для развития индийского оборонного потенциала. При этом гонка вооружений в Азии, судя по всему, в целом достигла поворотного момента, в то время как развивающиеся страны и их поставщики, выражаясь словами Моди, выходят за рамки простых отношений в стиле покупатель-продавец. В связи с этим перед этими странами открываются новые возможности для удовлетворения своих оперативных, экономических и политических потребностей — однако это также способствует появлению новой почвы для трений», — подводит итог Nikkei Asian Review.