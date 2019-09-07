CBS News: попытка Индии войти в «лунный клуб» потерпела неудачу

Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам» незадолго до его прилунения. Вероятнее всего, аппарат потерпел крушение, пишет эксперт CBS News Уильям Харвуд. По его словам, эта новость серьёзно расстроила страну, рассчитывающую преодолеть новый рубеж в космической отрасли и войти в «эксклюзивный клуб» государств, побывавших на Луне.

По всей видимости, во время прилунения индийский посадочный модуль «Викрам», «нёсший на борту маленький исследовательский аппарат и гордость нации», потерпел крушение. Это стало «абсолютным разочарованием» для страны, которая пытается добиться новых высот в освоении космоса, пишет эксперт CBS News по космической отрасли Уильям Харвуд.

Находивший на «Викраме» луноход «Прагьян» («Мудрость») должен был провести на поверхности Луны две недели. За это время ему предстояло изучить южный полюс естественного спутника Земли, поясняет автор статьи.

По его словам, эта миссия должна была продемонстрировать «возросшее мастерство» Индии в космической отрасли. В случае успеха страна вошла бы в «эксклюзивный клуб», став в один ряд с США, СССР/Россией и Китаем, совершавшими посадку на Луну.

Поначалу спуск шёл гладко: «Викрам» начал постепенно снижаться и сбавлять горизонтальную скорость, запуская четыре двигателя на жидком топливе, во время так называемого манёвра «грубого торможения». Затем космический аппарат инициировал манёвр «точного торможения», призванный вывести его на высоту примерно 400 метров. Но на высоте 2,1 километра над поверхностью телеметрическая связь была потеряна.

Улыбавшиеся и хлопавшие от радости, что Индии удалось преодолеть новый рубеж, сотрудники центра управления полётами неожиданно замолкли, глядя на экраны компьютеров. Стало очевидно, что данные о траектории и высоте зависшего над поверхностью аппарата перестали поступать, отмечает Харвуд.

«Снижение посадочного модуля «Викрам» проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 километра. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна. В настоящий момент проводится анализ данных», — объявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван.

Премьер-министр страны Нарендра Моди, наблюдавший за неудачным прилунением в центре управления полётами, обратился к собравшимся инженерам со словами ободрения. «Будьте мужественными», — заявил он.

По словам автора статьи, в комнате царило «явное разочарование». Незадолго до попытки посадки Моди написал в Twitter: «Момент, который с энтузиазмом ждали 1,3 миллиарда индийцев, наступил! Индия и остальной мир ещё раз увидит образцовое мастерство наших космических учёных».

Спускаемый аппарат «Викрам» был отправлен к Луне вместе с орбитальным аппаратом «Чандраяном-2». Как ожидается, эта высокотехнологичная научная станция будет передавать данные о спутнике Земли в следующем году. Во время попытки прилунения она функционировала нормально, и, по-видимому, её работа продолжится в запланированном режиме.

В целом лунная миссия Индии — орбитальная станция «Чандраян-2», посадочный модуль «Викрам» и луноход «Прагьян» — оценивается примерно в $140 млн, обращает внимание автор статьи.

Весной частная израильская компания SpaceIL также пыталась посадить небольшой аппарат «Берешит» на лунную поверхность и потеряла сигнал во время его снижения. Позже инженеры пришли к выводу, что зонд стоимостью $95 млн разбился, напоминает Уильям Харвуд.